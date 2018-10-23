23.10.2018, 08:25

Рийгикогу обсудит будущее сланцевой энергетики в качестве вопроса государственной важности

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rus.delfi.ee
EST
Eesti Energia
Eesti EnergiaFoto: Priit Simson

Сегодня на заседании Рийгикогу обсудит вопрос государственной важности ”Эстонии требуется стратегия выхода из сланцевой энергетики или PÕXIT”, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, экспертный совет ООН недавно опубликовал рапорт, в котором указано, что во избежание всемирного резкого изменения климата общество и мировая экономика должны провести крупномасштабные изменения. ”В экологическом докладе ОЭСР также указано, что сланец оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду в Эстонии. Переход на возобновляемую энергию должен стать четким политическим приоритетом. Это также эффективно снизит риски, связанные с сектором сланцедобывающей промышленности. Нам необходимо утвердить реальный срок, к которому мы сможем окончательно отказаться от производства электроэнергии на основе горючего сланца”, — сказал Вакра. Он добавил, что в связи с этим необходимо увеличивать и долю возобновляемой энергии.

Для наилучшего освещения данной темы с докладами выступят член правления MTÜ Eesti Roheline Liikumine Михкель Аннус, председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра, руководитель Ида-Вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Теэлахк и президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере.

Поводом к обсуждению послужило коллективное обращение ”Эстонии требуется стратегия выхода из сланцевой энергетики или PÕXIT”, инициированное MTÜ Eesti Roheline Liikumine. В обращении отмечается, что в течение десятилетий производство электроэнергии и жидкого топлива в Эстонии опиралось на сланец — наиболее загрязняющее ископаемое топливо. Получению электроэнергии подобным способом необходимо положить конец, если мы хотим обеспечить стабильное будущее и сохранить чистоту окружающей среды. Эстония должна принять широкое консенсусное политическое решение и поставить перед собой четкую цель — отказ от сланцевой энергетики. Для этого следует составить программу действий по выходу из сланцевой энергетики, включающую оценку связанных с выходом рисков, и т. н. стратегию PÕXIT для минимизации соответствующих рисков. Обращение подписали 1075 человек.

Прямую трансляцию обсуждения можно посмотреть в интернете на сайте Рийгикогу.

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