Рийгикогу обсудит будущее сланцевой энергетики в качестве вопроса государственной важности

Для наилучшего освещения данной темы с докладами выступят член правления MTÜ Eesti Roheline Liikumine Михкель Аннус, председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра, руководитель Ида-Вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Теэлахк и президент Академии наук Эстонии Тармо Соомере.

Поводом к обсуждению послужило коллективное обращение ”Эстонии требуется стратегия выхода из сланцевой энергетики или PÕXIT”, инициированное MTÜ Eesti Roheline Liikumine. В обращении отмечается, что в течение десятилетий производство электроэнергии и жидкого топлива в Эстонии опиралось на сланец — наиболее загрязняющее ископаемое топливо. Получению электроэнергии подобным способом необходимо положить конец, если мы хотим обеспечить стабильное будущее и сохранить чистоту окружающей среды. Эстония должна принять широкое консенсусное политическое решение и поставить перед собой четкую цель — отказ от сланцевой энергетики. Для этого следует составить программу действий по выходу из сланцевой энергетики, включающую оценку связанных с выходом рисков, и т. н. стратегию PÕXIT для минимизации соответствующих рисков. Обращение подписали 1075 человек.

Прямую трансляцию обсуждения можно посмотреть в интернете на сайте Рийгикогу.