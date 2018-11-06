06.11.2018, 13:39

Рийгикогу обсудил пресечение отмывания денег на международном уровне

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rus.delfi.ee
EST 6
Рийгикогу обсудил пресечение отмывания денег на международном уровне
Foto: Priit Simson

Сегодня на заседании Рийгикогу по инициативе правовой комиссии состоялось обсуждение вопроса государственной важности ”Проблема пресечения отмывания денег”.

С докладом выступил председатель комиссии Яанус Карилайд. ”Отмывание денег — это серьезное преступление и тяжелый удар по репутации государства. Важно проанализировать, почему и как оно стало возможным в Эстонии в подобном объеме и какие меры следует принять, чтобы страна перестала притягивать ”черные” деньги”, — сказал Карилайд.

Как сообщала ранее пресс-служба Рийгикогу, на обсуждении с докладами также выступят директор Института внешней политики Эстонии Международного центра обороны и безопасности Кристи Райк, которая будет говорить о международном отмывании денег как об угрозе безопасности; председатель правления Финансовой инспекции Килвар Кесслер, который посвятит свое выступление практике инспекции в этой сфере; и присяжный адвокат Мария Мяги-Рохтметс, которая затронет вопросы правопорядка в сфере финансового надзора.

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