Рийгикогу обсудил планы постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки

Сегодня на первом семинаре депутатской группы Рийгикогу в поддержку постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки вице-президент компании США Hyperloop One Алан Джеймс дал обзор технологии транспортного средства, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Инициатор депутатской группы в поддержку постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки, министр экономики и инфраструктуры в предыдущем правительстве Кристен Михал подчеркнул, что тоннель между Таллинном и Хелсинки создал бы мощную двойную столицу и способствовал бы росту экономики.

”По предварительным оценкам, экономика государств в результате вырастет на 0,5 — 3% от ВВП. Если бы у нас было быстрое соединение, то, по сути, на расстоянии двухчасовой поездки находилось бы 4,7 миллиона человек. Более широкое экономическое пространство и разнообразные возможности повысят привлекательность и влияние Таллинна и Хелсинки во всем мире, — сказал Михал.

– Тоннель между двумя столицами стал бы самым крупным проектом в истории двух братских народов. Сегодня кто-то может сказать, что это — всего лишь мечта. Но в ходе ее воплощения в реальность оба государства достигнут новых высот”.

Алан Джеймс от имени Hyperloop One положительно высказался о том, что к 2018 году в сотрудничестве между Эстонией и Финляндией в связи с проектом тоннеля между Таллинном и Хелсинки будет проведен ряд исследований. Это: геологическое исследование, сравнительный анализ влияния, исследования технической концепции и экономической оценки, а также сравнительный анализ.

”После проведения предварительных исследований будет объявлен открытый конкурс для оценки того, какая транспортная технология может обеспечить наибольшую выгоду при наименьших расходах. С Hyperloop One из Эстонии в Финляндию можно будет добраться лишь за 5–6 минут. Совершенно очевидно, что это намного удобнее, чем поездка на поезде, которая занимает 30–40 минут”, — заявил Джеймс.

Тоннели Hyperloop One с пониженным давлением, по его словам, значительно меньше, чем тоннели для традиционной железной дороги. Это сокращает расходы на строительство на миллиард евро. Джеймс выразил надежду, что Hyperloop One получит возможность представить свой бизнес-проект учреждениям, ответственным за развитие проекта тоннеля между Таллинном и Хелсинки.

Обзор событий, связанных с постоянным соединением между Таллинном и Хельсинки, в Рийгикогу предоставили представители Министерства экономики и коммуникаций, уездной управы Харьюмаа и Таллиннского транспортного департамента.

Предварительная оценочная стоимость тоннеля между Таллинном и Хельсинки составляет 9–13 миллиардов евро.

Цель депутатской группы Рийгикогу в поддержку постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки — поддерживать создание постоянного соединения между Эстонией и Финляндией и привлекать внимание к этой теме.