Рийгикогу обсудил Манифест молодежи Эстонии

Сегодня спикер Рийгикогу и представители комиссии по культуре, конституционной комиссии и комиссии по окружающей среде встретились с депутатами молодежного Маапяэва. В центре внимания были проблемы, представленные в Манифесте молодежи Эстонии.

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, затронутые в манифесте проблемы в основном касаются образования, активности и интеграции молодых людей и улучшения окружающей среды. ”Встреча с представителями комиссий будет способствовать претворению этих прекрасных идей в жизнь”, — сказал Нестор. Спикер поблагодарил молодых людей и пожелал им успеха.

По словам члена комиссии по культуре Кристы Ару, школа должна быть учреждением современного образования и воспитания, построенным на позитивном и жизнеутверждающем диалоге. ”Необходимо уделять больше внимания качеству образования и доступности учебных средств. Также молодые люди должны чувствовать, что их активность и участие в общественной жизни важны и всячески приветствуются”, — отметила Ару.

По оценке председателя конституционной комиссии Марко Померантса, в первую очередь школы и ученики должны проанализировать, что они сами могли бы сделать для решения затронутых в манифесте проблем. ”Мы же в Рийгикогу с высоты своего возраста и опыта посмотрим, где мы можем подставить плечо. Развитие гражданского общества несомненно поможет повысить и сознательность в вопросах защиты окружающей среды”, — сказал Померантс.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, недостаточные знания молодых людей о природных ресурсах и о воздействии их потребления на окружающую среду вызывает обеспокоенность. Эта проблема требует серьезного внимания.

”Приятно осознавать, что депутаты проявили к манифесту большой интерес и выразили готовность участвовать в решении проблем нового поколения”, — сказал член молодежного Маапяэва Маркус Эхасоо.

Из членов организации на встрече также присутствовали Йоозеп Кяэн и Андреанне Каллас.

28 ноября, в день столетней годовщины Земского совета, в зале заседаний Рийгикогу состоялось торжественное заседание, на котором спикеру Рийгикогу был передан Манифест молодежи Эстонии. Документ отображает мысли нынешней молодежи об Эстонии и ее будущем. Манифест составили и представили Рийгикогу 106 депутатов, избранных в Молодежный Маапяэв ЭР100.

В манифесте подняты четыре основных темы, от решения которых зависит, как будет развиваться Эстонская Республика. Это образование, гражданская активность молодежи, интеграция, природа Эстонии и жилая среда. В манифесте указано, что это — темы нашего поколения. Свои темы были и у предыдущих поколений и будут у будущих.