Рийгикогу образовал комиссию для решения кризиса рождаемости

Рийгикогу принял решение о формировании комиссии по проблеме для решения кризиса рождаемости. В состав комиссии входит по одному депутату из каждой фракции.

Согласно представленному фракцией Социал-демократической партии, фракцией Центристской партии Эстонии и фракцией Союза Isamaa и Res Publica проекту постановления Рийгикогу о ”Создании комиссии Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости” (367 OE), задача комиссии по проблеме — исследовать положение дел в области основ государственной демографической политики и программ развития в данной области, а также представить предложения по улучшению ситуации.

Комиссия также призвана изучать демографическую политику и опыт других стран. Исходя из этого, она должна делать предложения для дополнения эстонской политики.

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Авторы постановления в пояснительной записке отмечают, что после восстановления независимости численность населения в Эстонии постоянно снижалась. Цель комиссии — выявить проблемы и найти решения для изменения данной ситуации. Авторы считают, что главные проблемы — это низкая рождаемость и высокий уровень эмиграции.

Комиссия состоит из шести членов. В состав комиссии входит по одному депутату из каждой фракции. В комиссию входят Йоко Алендер, Моника Хауканымм, Сирет Котка, Хельо Пикхоф, Райво Пылдару и Хелир-Валдор Сеэдер. Полномочия комиссии будут действовать до истечения полномочий данного созыва Рийгикогу.

За принятие постановления проголосовали 62 члена Рийгикогу, 13 — против. Шесть депутатов воздержались.