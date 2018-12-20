Рийгикогу не поддержал закон об объединении Департамента окружающей среды и Инспекции по окружающей среде

После заседания в Рийгикогу пришел Дед Мороз, который дал свою оценку деятельности депутатов в завершающемся году. Он вызвал как правление Рийгикогу, так и представителей всех фракций и независимых кандидатов, занимающих места вдоль окон. Он отметил, что Рийгикогу хорошо поработал в этом году и принял государственный бюджет на следующий год. В то же время, он обратился к публике с вопросом: когда лучше создавать резервы, в хорошие или плохие времена. Дед Мороз дал шутливую оценку деятельности всех фракций и депутатов и вручил им подарки. Для получения подарка каждый должен был выступить со своим номером.