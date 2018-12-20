20.12.2018, 12:26

Рийгикогу не поддержал закон об объединении Департамента окружающей среды и Инспекции по окружающей среде

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rus.delfi.ee
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Eesti Vabariigi eelarve kolmas lugemine Riigikogus
Eesti Vabariigi eelarve kolmas lugemine RiigikogusFoto: Priit Simson

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и в другие законы (объединение Департамента окружающей среды и Инспекции по окружающей среде) (710 SE) не нашел достаточной поддержки Рийгикогу и не был принят. За закон проголосовали 49, против — 16 членов Рийгикогу. Для принятия закона требовалось большинство голосов состава Рийгикогу, т. е. 51 голос. Законопроект был изъят из производства.

Документ предусматривал объединение двух ведомств, находящихся в сфере ведения Министерства окружающей среды: Департамента окружающей среды и Инспекции окружающей среды. Создаваемый департамент выполнял бы все основные функции двух ведомств.

Выступившая в прениях Кюллики Кюбарсепп (Свободная партия Эстонии) отозвалась о законопроекте критически.

После заседания в Рийгикогу пришел Дед Мороз, который дал свою оценку деятельности депутатов в завершающемся году. Он вызвал как правление Рийгикогу, так и представителей всех фракций и независимых кандидатов, занимающих места вдоль окон. Он отметил, что Рийгикогу хорошо поработал в этом году и принял государственный бюджет на следующий год. В то же время, он обратился к публике с вопросом: когда лучше создавать резервы, в хорошие или плохие времена. Дед Мороз дал шутливую оценку деятельности всех фракций и депутатов и вручил им подарки. Для получения подарка каждый должен был выступить со своим номером.

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