Рийгикогу намерен обеспечить живущим в Эстонии британцам уверенность в завтрашнем дне после брекзита

Если Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС без заключения договора, то в отношении проживающих на территории Эстонии граждан Соединенного Королевства и членов их семей незамедлительно будет применен Закон об иностранцах. В таком случае законом им будет присвоен срочный вид на жительство для постоянного проживания в Эстонии сроком до пяти лет или долгосрочный вид на жительство. Решение будет приниматься в зависимости от того, проживают ли они в Эстонии на момент выхода Соединенного Королевства из ЕС на основании временного или постоянного права на проживание. Все граждане Соединенного Королевства, которые хотели бы переехать в Эстонию после брекзита, обязаны ходатайствовать о виде на жительство наравне с другими гражданами третьих государств.

Как в случае выхода из ЕС на основании договора, так и без него, уже выданные удостоверения личности будут действительны до окончания срока действия конкретного документа. В случае, если выход из ЕС пройдет на основании договора, карты вида на жительство начнут выдаваться гражданам Соединенного Королевства с 2021 года. Если договор заключен не будет — с 1 апреля 2020 года. Это означает, что прибывающие до этого срока в Эстонию граждане Соединенного Королевства в качестве документа, удостоверяющего личность, получают удостоверение личности, а не карту вида на жительство.

В дальнейшем в отношении граждан Соединенного Королевства будут действовать правила, схожие с правилами для граждан США и Японии. На них не будет распространяться иммиграционная квота. Вне зависимости от того, выйдет ли Соединенное Королевство из состава ЕС на основании договора или без него, важно, чтобы проживающие в Эстонии граждане Великобритании убедились в том, что данные об их месте жительства внесены в регистр народонаселения Эстонии.

По состоянию на февраль свое местожительство в Эстонии зарегистрировали и действующую ID-карту имели 1335 граждан Соединенного Королевства. Постоянное право на проживание из них имели 338 человек.

За инициированный правительством Закон о внесении дополнений в Закон о гражданах Европейского союза и в другие законы (Выход Соединенного Королевства из Европейского Союза) (781 SE) проголосовали 76 депутатов.