21.02.2019, 19:45

Рийгикогу намерен обеспечить живущим в Эстонии британцам уверенность в завтрашнем дне после брекзита

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Brexit
BrexitFoto: Andres Putting

Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, регулирующий условия проживания в Эстонии граждан Соединенного Королевства и членов их семей после брекзита, сообщает пресс-служба парламента.

Поскольку до сих пор неясно, выйдет ли Соединенное Королевство из состава ЕС на основании договора или без него, закон предусматривает решение для обоих случаев и обеспечивает как можно более сглаженный переход для уже проживающих в Эстонии граждан Великобритании.

Если выход Великобритании из ЕС пройдет на основании договора, то закон обеспечивает указанные в договоре условия для проживания в Эстонии как уже проживающим здесь гражданам Соединенного Королевства, так и тем, кто прибудет в Эстонию на протяжении двухлетнего переходного периода, а также их нынешним и будущим членам семей. Это означает, что до конца переходного периода в отношении граждан Соединенного Королевства действует законодательство ЕС и они могут и дальше проживать в Эстонии на основании права на проживание, не беспокоясь, что в течение двух лет ситуация изменится. Граждане Соединенного Королевства, прибывающие в Эстонию с апреля 2021 года, подпадают под действие Закона об иностранцах. Для проживания в Эстонии им уже необходим вид на жительство, как и другим гражданам третьих государств.

Если Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС без заключения договора, то в отношении проживающих на территории Эстонии граждан Соединенного Королевства и членов их семей незамедлительно будет применен Закон об иностранцах. В таком случае законом им будет присвоен срочный вид на жительство для постоянного проживания в Эстонии сроком до пяти лет или долгосрочный вид на жительство. Решение будет приниматься в зависимости от того, проживают ли они в Эстонии на момент выхода Соединенного Королевства из ЕС на основании временного или постоянного права на проживание. Все граждане Соединенного Королевства, которые хотели бы переехать в Эстонию после брекзита, обязаны ходатайствовать о виде на жительство наравне с другими гражданами третьих государств.

Как в случае выхода из ЕС на основании договора, так и без него, уже выданные удостоверения личности будут действительны до окончания срока действия конкретного документа. В случае, если выход из ЕС пройдет на основании договора, карты вида на жительство начнут выдаваться гражданам Соединенного Королевства с 2021 года. Если договор заключен не будет — с 1 апреля 2020 года. Это означает, что прибывающие до этого срока в Эстонию граждане Соединенного Королевства в качестве документа, удостоверяющего личность, получают удостоверение личности, а не карту вида на жительство.

В дальнейшем в отношении граждан Соединенного Королевства будут действовать правила, схожие с правилами для граждан США и Японии. На них не будет распространяться иммиграционная квота. Вне зависимости от того, выйдет ли Соединенное Королевство из состава ЕС на основании договора или без него, важно, чтобы проживающие в Эстонии граждане Великобритании убедились в том, что данные об их месте жительства внесены в регистр народонаселения Эстонии.

По состоянию на февраль свое местожительство в Эстонии зарегистрировали и действующую ID-карту имели 1335 граждан Соединенного Королевства. Постоянное право на проживание из них имели 338 человек.

За инициированный правительством Закон о внесении дополнений в Закон о гражданах Европейского союза и в другие законы (Выход Соединенного Королевства из Европейского Союза) (781 SE) проголосовали 76 депутатов.

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