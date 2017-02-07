Рийгикогу ищет решения для запрета головных уборов, закрывающих лицо

Правовая комиссия Рийгикогу обсудила введение в Эстонии запрета на закрывающие лицо головные уборы. Комиссия сочла нужным продолжить поиск юридического решения для запрета ношения в общественных местах головных уборов, закрывающих лицо, с целью обеспечения безопасности.

”Участвовавшие в заседании комиссии эксперты заверили нас, что запрет ношения в общественных местах головных уборов, закрывающих лицо, не ограничивает свободу вероисповедания или права человека. Такой запрет повысил бы чувство защищенности и снизил бы риски для безопасности”, — сказал председатель комиссии Яанус Карилайд. Он добавил, что некоторые страны Европы разным образом и в разной степени уже ввели запрет на закрывающие лицо головные уборы.

Правовая комиссия обсудила инициированный фракцией Консервативной народной партии Эстонии проект закона о внесении изменений в Закон об охране порядка (312 SE). Цель законопроекта — запретить в общественных местах ношение свойственных арабской культуре предметов одежды паранджи и никаба.

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”В Европе люди в паранджах вызывают у окружающих обоснованный страх, так как невозможно определить, действительно ли это — женщина, а не террорист, вооруженный поясом смертника, — отмечают инициаторы проекта в пояснительной записке. — Запретив закрывающие лицо головные уборы, общество даст сигнал, что особые традиции прибывших в Эстонию иммигрантов не могут быть превыше местных традиций, ценностей и законов”.

По словам Карилайда, комиссия пришла к пониманию, что изменить закон только из-за головных уборов арабской культуры — неправильно. ”Фракция Консервативной народной партии Эстонии согласилась отозвать проект закона. При этом министр юстиции Урмас Рейнсалу пообещал примерно в течение месяца представить свои предложения по решению вопроса головных уборов, закрывающих лицо. Затем комиссия снова обсудит этот вопрос”, — сказал он.

Заместитель председателя фракции Консервативной народной партии Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что цель его фракции — повысить безопасность жителей Эстонии. ”Если для запрета головных уборов, закрывающих лицо, будут найдены более точная формулировка и юридическое решение, то мы не видим смысла настаивать на своем законопроекте”, — отметил он.

В заседании комиссии приняли участие министр юстиции Урмас Рейнсалу, теолог Пеэтер Эспак, советник отдела религиозных вопросов Министерства внутренних дел историк религии Ринго Рингвеэ и советник службы публичного права Министерства юстиции Андрус Юргенс.