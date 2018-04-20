Рийбе: цена на вывоз мусора в Кристийне снизится

С 1 мая в Кристийне будет внедрен организованный вывоз отходов, который в числе прочего повлечет за собой снижение для жителей цены на вывоз мусора, сообщает управа района.
”Сравнение цен показывает, что вывоз мусора станет для жителей дешевле. Кроме того, организованный вывоз мусора также имеет другие плюсы, например, он позволяет предложить одинаковую услугу на всей территории города, в будущем появится единый общий центр обслуживания клиентов, и жителям не надо будет после каждого конкурса заключать новый договор с перевозчиком, также будут улучшены возможности для надзора и исчезнут различия в цене и качестве обслуживания клиентов по регионам”, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
”В апреле договор можно заключить и в отделе городского хозяйства Управы района Кристийне по адресу ул. Тулика, 33b, это можно сделать каждый понедельник с 14:00 до 18:00. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 616 4000”, — уточнил Рийбе.
Поставщиком услуги по вывозу мусора является Таллиннский центр отходов. Организованный вывоз отходов означает, что для всего района Кристийне найден общий перевозчик отходов, что обеспечит для жителей снижение цены на вывоз мусора. Собранные в Кристийне смешанные бытовые отходы начнет перерабатывать акционерное общество Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, которое будет производить из отходов топливо — оно, в свою очередь, будет использоваться в цементной промышленности вместо природного сырья. Биоразлагаемые отходы будут полностью компостироваться, а макулатура будет использована вторично.
В Кристийне будут ездить новые недавно закупленные мусоровозы, которые уже сегодня готовы предлагать свои услуги.
Договор о вывозе мусора можно заключить в среде самообслуживания e-prügi, www.prugi.ee, где также имеется прейскурант и типовые условия. Договор можно также заключить в Таллиннском центре отходов по адресу ул. Садама, 17.