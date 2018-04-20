Рийбе: цена на вывоз мусора в Кристийне снизится

С 1 мая в Кристийне будет внедрен организованный вывоз отходов, который в числе прочего повлечет за собой снижение для жителей цены на вывоз мусора, сообщает управа района.

”Сравнение цен показывает, что вывоз мусора станет для жителей дешевле. Кроме того, организованный вывоз мусора также имеет другие плюсы, например, он позволяет предложить одинаковую услугу на всей территории города, в будущем появится единый общий центр обслуживания клиентов, и жителям не надо будет после каждого конкурса заключать новый договор с перевозчиком, также будут улучшены возможности для надзора и исчезнут различия в цене и качестве обслуживания клиентов по регионам”, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

”В апреле договор можно заключить и в отделе городского хозяйства Управы района Кристийне по адресу ул. Тулика, 33b, это можно сделать каждый понедельник с 14:00 до 18:00. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 616 4000”, — уточнил Рийбе.