Рихо Терраса не взяли на пост главы военного комитета ЕС. Почему?

Командующему Силами обороны Эстонии генералу Рихо Террасу не хватило совсем немного, чтобы получить самую важную в ЕС военную должность — должность руководителя военного комитета, пишет Eesti Ekspress.

Своих кандидатов представили пять стран: Эстония, Германия, Франция, Италия и Ирландия. Террас даже прошел в состоявшийся в ноябре финал, но вынужден был довольствоваться вторым местом. Новым главой военного комитета стал начальник генерального штаба итальянской армии генерал Клаудио Грациано.

Результаты Терраса показывают, что он был очень сильным кандидатом, но решающую роль сыграли договоренности между крупными державами. Двумя месяцами ранее Грациано баллотировался на пост главы военного комитета НАТО, но уступил начальнику генерального штаба британских вооруженных сил Стюарту Пичу. Тогда в качестве своего рода компенсации с итальянцем договорились о должности главы военного комитета ЕС.

Фатальным для Терраса стало и неподходящее время. За последние два года оборонные темы в ЕС получили намного большую значимость и процесс выбора кандидатов превратился в политический. Если бы Террас баллотировался лет пять назад, то его шансы на успех были бы выше.