RIA: масштабная январская утечка данных затронула и сотни тысяч эстонских адресов электронной почты

По данным департамента, среди них имеются данные около 3000 работников государственных и образовательных учреждений, местных самоуправлений и предприятий, предлагающих важные услуги. Несмотря на то, что большинство адресов более не находятся в использовании, департамент сообщил об утечке учреждениям, которые она затронула.

По оценке специалистов, при помощи этих данных кибермошенники могут нанести огромный урон как предприятиям, так и обычным пользователям. ”При помощи обнародованных паролей преступники могут получить доступ к перепискам и использовать это в своих целях несколькими способами. Например, передать через аккаунт другого человека вирус или письмо с различными уловками в надежде, что знакомые владельца аккаунта легче попадутся на удочку и откроют приложенные к письму файлы”, — сказал специалист департамента Тыну Таммер и добавил, что не исключены и финансовые мошенничества.

Проверить, затронула ли утечка вашу почту, можно на сайте haveibeenpwned.com. Также, если вы не меняли пароль в течение последних шести месяцев, то следует это сделать при первой возможности. Разумно пользоваться двухступенчатой системой идентификации и специальными администраторами паролей (KeePass, 1Password, LastPass и прочее).