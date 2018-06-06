РФ запретила въезд в страну "русофобски настроенным" политикам Эстонии

Он напомнил, что ранее аналогичные меры были приняты по отношению к ряду политиков Литвы, а также будут приняты в отношении граждан Латвии, поддержавших ”провокационную линию” против Москвы.

Напомним, Эстония 29 марта ввела запрет на въезд в страну для 49 россиян, входящих в так называемый ”список Магнитского”.