06.06.2018, 14:35

РФ запретила въезд в страну "русофобски настроенным" политикам Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 32
Vene välisministeerium
Vene välisministeeriumFoto: RIANovosti

Россия запретила въезд в страну особенно русофобски настроенным эстонским политикам и общественным деятелям. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, отвечая на вопрос журналистов в связи с принятием в Эстонии так называемого ”списка Магнитского”.

Кожин подчеркнул, что Москва не оставит без ответа подобные недружественные акты в отношении России, передает Федеральное агентство новостей.

”В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии. Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям”, — заявил Кожин.

Он напомнил, что ранее аналогичные меры были приняты по отношению к ряду политиков Литвы, а также будут приняты в отношении граждан Латвии, поддержавших ”провокационную линию” против Москвы.

Напомним, Эстония 29 марта ввела запрет на въезд в страну для 49 россиян, входящих в так называемый ”список Магнитского”.

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