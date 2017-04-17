Результаты Тотального диктанта: забрать работу можно до середины мая

В субботу, 15 апреля, в Таллиннском университете прошел разбор текста Тотального диктанта, во время которого были награждены отличники и все желающие могли забрать свои работы.

На прошедшей неделе все диктанты были отсканированы и загружены волонтерами в электронную систему на официальном сайте акции — totaldict.ru, чтобы каждый мог увидеть свои ошибки, не выходя из дома. Но если заполнение бланка было произведено некорректно, программа не сможет обнаружить работу участника. В этом случае придется отправиться в Таллиннский университет (Нарвское шос. 29), в кабинет S-330. Внимание: работы выдаются только по четвергам с 12 до 16 часов до середины мая.