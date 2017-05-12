Результаты расследования: один из погибших в Хаапсалу пограничников утонул, другой задохнулся

Согласно расследованию, для погибших в прошлом году поблизости от Хаапсалу пограничников стало роковым то, что рулевой на большой скорости отпустил руль, из-за чего судно совершило резкий поворот и мужчины вылетели из него. Трос выключателя двигателя (kill switch) не был закреплен на руке рулевого.

Департамент полиции и погранохраны сегодня дал обзор результатов расследования инцидента с погибшими в прошлом году хаапсалускими пограничниками.

Руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауль Вахтра пояснил, что у этой лодки была тросовая система, что означает, что ею легко управлять, но сопровождается одной особенностью: когда мотор работает и гребной винт крутится, то при отпускании руля на большой скорости лодка может совершить поворот назад и совершенно неожиданно. У лодки также был выключатель двигателя, но установили, что трос не был закреплен на руке рулевого. "Мы придерживаемся мнения, что несчастный случай произошел потому, что на большой скорости руль лодки отпустили, лодка совершила поворот и мужчины вылетели из лодки", — прокомментировал Вахтра.

Вахтра добавил, что на лодке двигались очень быстро и мужчины предположительно были оглушены от столкновения с водой. У мужчин также были повреждения, они налетели на флагшток и могли столкнуться и с бортом лодки. "Это, очевидно, было причиной, почему один служащий не смог открыть спасательный жилет и утонул, а другой смог открыть, но не выпустить лишний воздух", — сказал Вахтра, по словам которого пограничник из-за этого не смог уменьшить давление, которое жилет оказывал на тело мужчины. "В результате этого причиной смерти стало удушье".

Утонувший Ренеэ Карк, по утверждению Вахтра, занимался улучшением своего умения плавать, но во время несчастного случая оно было еще не настолько хорошим, чтобы присоединиться к команде спасателей. Задохнувшийся из-за давления спасательного жилета Тармо Каммер был очень опытным, а также прошел курсы морских спасателей.

PPA kaater Pärnus ekspertiisis Foto: Ago Tammik

Вахтра сказал, что речь шла о несчастном стечении обстоятельств. "Почему рулевой отпустил руль, я не знаю. — констатировал Вахтра. — Я не мог бы утверждать, что департамент полиции виноват в этом несчастном случае. Технические средства соответствовали требованиям и были исправны, но несчастный случай все-таки произошел. Я не верю, что мы как департамент могли бы предотвратить его. Но мы можем извлечь из него урок, начнем использовать еще более современные средства, и я верю, что в будущем патрулирование на море будет в разы безопаснее".

Руководитель бюро готовности и реагирования Марти Магнус сказал, что идет разработка гибридного жилета, который, очевидно, был бы частично изготовлен из плавучего вещества. Также, по его словам, планируется конкурс поставки, чтобы закупить пограничникам костюмы морских спасателей из дышащего материала.