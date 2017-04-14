Результаты опросов о размещении войск НАТО в Эстонии у бюро Тоом и Минобороны оказались разными

У бюро Яны Тоом и Министерства обороны значительно отличаются результаты опроса на одну и ту же тему — о размещении войск НАТО, пишет rus.err.ee.

Согласно исследованию на тему "Международных отношений" фирмы Saar Poll, результаты которых представила сегодня в Таллинне евродепутат Яна Тоом, 41 процент эстонцев и столько же неэстонцев полагают, что прибытие контингента НАТО в Эстонию увеличивает риск военного столкновения с Россией, каждый четвертый эстонец при этом уверен, что присутствие войск союзников по альянсу напротив уменьшает риск войны с восточным соседом, среди неэстонцев таковых — всего шесть процентов.

"Цифра, о которой я говорила и которая меня поразила — это то, что одинаковый процент тех, кто считает, что дополнительный контингент НАТО — это риск безопасности. При том, что наиболее оптимистичные в части того, что контингент НАТО удержит нас от войны — люди призывного возраста. Тут тоже возникает у меня вопрос: почему они так оптимистичны?", — спрашивает депутат Европарламента Яна Тоом.

Соглсно результатам проведенного Turu Uuringute AS по заказу Минобороны опроса, прибытие войск НАТО в Эстонию поддерживают почти 90 процентов эстонцев, среди неэстонцев показатели гораздо скромнее — тридцать процентов за присутствие военного контингента НАТО на территории Эстонии, почти шестьдесят процентов — против.

"Если говорить о факторах, влияющих на безопасность в мире, то согласно нашим опросам, на первом плане — ИГИЛ и терроризм, далее следует Россия. В Эстонии понимают, что военный риск на Эстонию может идти только со стороны России. Противостояние между Россией и Западом обострилось. Но причина не в том, что в Эстонии — войска НАТО, причина — в поведении России. И то, что показывал опрос Яны Тоом… Думаю, там мотивы ответов у эстонцев и русских могли быть совершенно разными", — считает социолог Юхан Кивиряхк.