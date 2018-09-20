Результаты опроса: в Рийгикогу прошли бы только четыре партии

Самыми популярными по-прежнему остаются Центристская партия и Партия реформ, которых поддержали 28% и 27% респондентов соответственно. По сравнению с данными за прошлый месяц поддержка центристов выросла на 1%, а реформистов – на 2%, сообщает rus.err.ee.

На третьем месте EKRE – их рейтинг за месяц упал с 19% до 17%; на четвертом – социал-демократы (их рейтинг 14%, в августе был 11%, а в июне 9%); партия Isamaa сегодня не смогла бы преодолеть избирательный барьер – ее поддержка упала до 3%; столько же у партии "Зеленые Эстонии"; свободной партии приходится довольствоваться 2% симпатий избирателя.

Опрос проходил с 4 по 17 сентября, в нем приняли участие 1000 человек, имеющих право голоса на парламентских выборах.