Результаты исследования: 61% родителей следят за тем, чем их дети интересуются в социальных сетях

По данным исследования Мичиганского университета (США), 61% родителей просматривают посты и перепосты своих несовершеннолетних детей, которыми те делятся в социальных сетях, значится в пресс-релизе.



Исследование также показало, что 55% родителей держат под особым контролем поведение своих детей в соцсетях, когда те собираются на праздники или вечеринки. А 39% отцов и матерей следят также за их местонахождением. При этом матери проявляют большую активность, в том числе и в контроле за ребенком в социальных сетях.

По словам директора по обслуживанию Tele2 Сирли Селиов, родители по-разному относятся к вопросам приватности. ”В одних семьях считается недопустимым заглядывать в чужие письма и сообщения, в других — это разрешается, но только по договоренности с ребенком”, — отмечает она.

Когда-то, в далеком 2011 году, ученые Тартуского университета провели исследование ”EU Kids Online” и пришли к следующему выводу: 96% молодых людей в возрасте от 9 до 16 лет пользуются дома интернетом. А вот что показали результаты недавнего исследования Norstat, проведеного по заказу Tele2 летом прошлого года: 83% детей в нашей стране в возрасте от 9 до 14 лет заходят в Сеть ежедневно.

По данным того же исследования Norstat, две трети наших детей уверены, что их родители даже не подозревают, чем их чада занимаются в интернете. И только в 57% семей установлены определенные правила пользования интернетом.

”Между полной свободой и неусыпным родительским контролем должно быть некое компромиссное пространство, необходимое подрастающему поколению для совершения собственных ошибок. Какие-то правила, разумеется, должны выполняться неукоснительно: дети склонны проводить слишком много времени в компании со смартфоном, к тому же в интернете их подстерегают реальные опасности — педофилия и травля. И задача родителей — объяснить своим детям важность и необходимость таких правил”, — подчеркнула директор по обслуживанию клиентов Tele2.

Как считает С. Селиов, у наших детей появилась привычка заходить в интернет с телефона, даже когда в том нет прямой необходимости. И это подтверждают результаты исследования ”EU Kids Online”, согласно которым дети, проживающие в Эстонии, занимают первое место в Европе по чрезмерному использованию интернета.