Результат конкурса RKAS: в Выру и Пылва патруль охранной фирмы приходится ждать полчаса

Эксперименты Eesti Päevaleht показали, что выигравшая конкурс поставки госфирмы Riigi Kinnisvara AS (RKAS) охранная фирма в случае тревоги не может приехать на место за требуемые десять минут. RKAS в курсе проблем с охранной услугой в Южной Эстонии и теперь выражает готовность при повторении нарушений прекратить договор с охранной фирмой.

В конце прошлого года Riigi Kinnisvara AS (RKAS) организовала в четырех районах Эстонии большие конкурсы поставки охранной услуги, пишет Eesti Päevaleht. С победителями заключили договоры приблизительно на шесть лет. В Южной Эстонии для 28 зданий из 36 конкурс поставки выиграла USS Security Eesti AS. Принадлежащие RKAS здания, которые должна охранять USS, находятся в Тарту, Вильянди, Пылва, Выру и Валга. Общая стоимость этих договоров — около 250 000 евро.

Когда охранная фирма оказывала услугу госучреждениям Южной Эстонии полгода, внимание Eesti Päevaleht обратили на то, что USS не справляется со своей работой. Утверждали, что в Пылвамаа и Вырумаа у фирмы используется только один автомобиль. Когда же выруский и пылваский патруль заняты, фирма якобы должна отправлять автомобиль из Тарту, то есть с расстояния 50 километров. Газета решила проверить это сообщение.

Два эксперимента

Первый эксперимент провели в понедельник, 10 июля, во второй половине дня в здании Выруской уездной управы в туристическом информационном центре. По просьбе журналистов работник центра нажал на кнопку тревоги. Спустя чуть более получаса ожидания автомобиль охранной фирмы прибыл на место. Еще несколько минут ушло на то, чтобы охранник нашел в большом здании нужное помещение. Окончательное время — 37 минут.

Второй эксперимент провели в Пылваской уездной управе в пятницу, 21 июля, тоже во второй половине дня. В отличие от Выру, работающие в здании люди не знали, есть ли у них вообще кнопка тревоги и где. В итоге ее нашли в расположенной в том же здании конторе Налогово-таможенного департамента в пустующем офисном помещении.

Когда сработал сигнал тревоги, все двери Налогово-таможенного департамента заблокировались и их не удавалось открыть снаружи даже с помощью чиповых карт и кодов работников. Спустя 24 минуты прибыл автомобиль с теми же номерами, что и неделю назад в Выру.

В разговоре с журналистами работавший в фирме первый месяц охранник признал, что у них на два уезда только один автомобиль и таким образом никак невозможно прибыть на место за десять минут. Автомобиль у них якобы стоит между двумя уездами в леске, но это тоже не спасает, потому что автомобиль охранной фирмы, выехав по тревоге, не имеет права превышать скорость. Одновременно он объяснил задержку тем, что в этот раз сигнал тревоги не поступил к нему на планшет, как должен был, поэтому ему сообщили о нем по телефону.

Множество проблем

Но у USS в том же районе есть и другие проблемы. В Тарту Больничная касса была вынуждена сама заказать охранную услугу, потому что в ходе проверки выяснилось, что победитель конкурса поставки не мог выполнить их строгие требования безопасности.

В Валга, где у USS самый дорогой договор на 135 000 евро, в первые месяцы поставки охранная фирма, как утверждается, работала на автомобиле, который был куплен на деньги Eesti Raudtee. Автомобиль использовали с обещанием, что на нем выезжают только по тревоге на железной дороге. В Вильянди у USS, по данным Eesti Päevaleht, только один охранник, который следовательно должен быть на работе круглые сутки.

Руководитель южного и западного региона USS Калев Интс сказал, что охранная фирма не комментирует используемые для оказания услуги средства и устройства, расположение патрульных автомобилей и время реагирования. Интс отметил, что они просят у своих крупных клиентов, в том числе RKAS, регулярную обратную связь относительно качества услуги и RKAS доволен услугой охранной фирмы.

По словам представителя охранной фирмы, у них в Южной Эстонии значительная доля рынка и их услугами пользуются многие предприятия и частные клиенты. "На охранном рынке чрезвычайно плотная конкуренция. Если бы USS предлагала услугу сомнительной ценности, клиенты пользовались бы услугами конкурирующих предприятий", — признал Интс.

Руководитель по связям с общественностью RKAS Мадис Иднурм признал, что реагирование на сигналы тревоги в несколько раз медленнее требуемого неприемлемо. От отметил, что во время организации конкурса поставки у охранной фирмы просили подтверждений относительно обеспечения услуги. "Если при оказании услуги возникают противоречия с обещанным и партнер в течение разумного времени не предпринимает корректирующих действий, то мы готовы применить санкции в отношении поставщика услуги, и если существенные нарушения повторятся, то и прекратить договор", — сказал Иднурм. Он добавил, что хотя USS улучшила услугу, время от времени мелкие проблемы все-таки возникают.