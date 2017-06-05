Результат экспертизы: здоровье позволяет Сависаару участвовать в судебном процессе

Сегодня Харьюский уездный суд получил результаты экспертизы здоровья Эдгара Сависаара, согласно которым экс-мэр Таллинна в состоянии участвовать в судебном процессе. Первое заседание назначено на понедельник.

Адвокат Оливер Няэс ходатайствовал о том, чтобы в отношении обвиняемого в получении взятки Эдгара Сависаара завершили судебное дело из-за плохого состояния здоровья подсудимого. Няэс подчеркнул, что хотя Сависаар и не лежачий больной, но участие в судебном процессе может быть для него жизненно опасным.

Харьюский уездный суд назначил Сависаару судебно-медицинскую экспертизу, чтобы проверить состояние его здоровья. Основываясь на полученных сегодня результатах, суд не удовлетворил ходатайство адвоката.

Согласно результатам экспертизы, здоровье позволяет Сависаару не только участвовать в судебном процессе, но и в случае обвинительного приговора понести наказание.

Тем не менее, согласно оценке, во время заседаний Сависаару должен быть предоставлен доступ к незамедлительной врачебной помощи, а его допрос должен проходить короткими периодами.

Первое заседание назначено на 12 июня.

В ноябре 2016 года Государственная прокуратура предъявила обвинения Эдгару Сависаару, MTÜ Eesti Keskerakond, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику мэрии и еще пяти предприятиям.