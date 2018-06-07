07.06.2018, 11:35

Революционная идея: Майлис Репс хочет сделать посещение детского сада обязательным

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rus.delfi.ee
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Революционная идея: Майлис Репс хочет сделать посещение детского сада обязательным
Foto: Irina Mägi

Министр образования и науки Майлис Репс планирует ввести в Эстонии обязательное базовое образование, т.е. сделать обязательным посещение ребенком дошкольного возраста детского сада, а если родители непременно хотят оставить ребенка дома, то им придется официально оформить это как домашнее обучение, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Vikerraadio.

По ее словам, сейчас детский сад посещают 94% детей в возрасте от 3 до 7 лет, но в среднем ежегодно около 10% детей остаются в стороне от базового образования, и министерство считает это проблемой.

"Мы видим в школе, что эти дети в действительности те, кто потом нуждается в помощи по учебе. Шесть, семь или десять процентов — в любом случае это слишком много, чтобы говорить, что у нас с этим все в порядке", — сказала министр.

Поскольку обязательное базовое образование должно быть бесплатным, то министерство сейчас разрабатывает решение, которое позволит предоставить детям четыре часа бесплатного времени в детском саду в неделю.

"А если дети все-таки не будут ходить в садик ни один, ни пять раз в неделю, то у финнов, например, есть такая система, что они раз в неделю ходят на собеседования, на которых присутствуют соцработник, чиновник министерства образования и врач, которые смотрят, все ли с ребенком в порядке", — добавила Репс.

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