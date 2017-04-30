РЕТРОВИДЕО: Как 20 лет назад в Таллинне возводили вышку мобильной связи Q GSM

28 апреля исполнилось ровно 20 лет, как предшественник Tele2 — AS Ritabell — открыл в Эстонии свою первую сеть мобильной связи. В архиве сохранились старые видеокадры, которые запечатлели, как строилась вышка на улице Йыэ (она и сейчас там стоит) и как выглядела тогдашняя жизнь. Шел 1997 год.

По словам инженера-строителя Маргуса Хергаука, работающего на предприятия с момента его основания, первое впечатление от старых видеокадров: слишком много суеты и непривычно пестрая спецодежда.

”От использовавшейся в то время технологии строительства базовых станций практически ничего не осталось, даже кусочка кабеля. Изменилось буквально всё, и неоднократно. Однако мачта по-прежнему в строю и ежедневно обслуживает около сотни тысяч таллиннцев”, — рассказывает Хергаук.

Предшественник Tele2 открыл свою сеть и приступил к обслуживанию клиентов 28 апреля 1997 года.