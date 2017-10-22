РЕТРО-ФОТО: В 1996 году Хиллари Клинтон посетила Эстонию, чтобы сходить в роддом, в библиотеку и потанцевать с Мадисом Юргеном

8 июля 1996 года в Таллинн прибыла первая леди США, супруга президента Билла Клинтона, совершавшая тогда 11-дневную поездку по Центральной и Восточной Европе. Всего за две недели до этого президенты Балтийских стран ездили в США встречаться с Биллом Клинтоном.

Самолет, на котором прилетела из Будапешта 48-летняя Хиллари, встречал президент Эстонии Леннарт Мэри. Потом они отправились в Кадриорг, где президент ЭР вместе с женой организовали в честь важной гостьи прием.

Foto: Rauno Volmar

Вечером Леннарт Мэри и Хиллари Клинтон прогулялись по Старому городу. Президент познакомил Хиллари с самыми красивыми уголками столицы.

Foto: Rauno Volmar

Во вторник американская первая леди посетила центральный роддом, познакомилась с его сотрудниками и используемой техникой, позировала с двумя новорожденными девочками.

Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Потом в музее Рокка-аль-Маре Клинтон встретилась с представителями общественных организаций, в то время как во дворе музейного хутора Сасси-Яани танцевала группа Leigarid.

Foto: Rauno Volmar

В составе Leigarid выступал журналист Ekspress Мадис Юрген, который аж вытащил первую леди на танцевальную площадку.

Foto: Rauno Volmar

Затем поехали в Национальную библиотеку, где Клинтон сказала речь, обращенную к эстонскому народу. Она поблагодарила Мэри за теплый прием и тур по Таллинну, а также рассказала о своих встречах с эстонцами в США и личном интересе к странам Балтии. Также рассуждала о государственных ценностях и назвала демократию механизмом, которым эстонский народ должен научиться использовать, чтобы справиться с трудностями, обусловленными распадом СССР.

Foto: Rauno Volmar

Из Таллинна Клинтон отправилась в Финляндию. Снова она посетила Эстонию в 2004 году, будучи сенатором, когда, по утверждению New York Times, даже организовала здесь соревнования с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном на предмет того, кто кого перепьет.