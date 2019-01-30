Решившаяся на самоубийство при помощи врачей мать четырех детей: пожалуйста, давайте без драмы!

Яне говорит, что врачи долго не могли поставить диагноз и ей приходилось самой при помощи ”доктора Google” изучать информацию. Так она на пришла к выводу, что это может быть боковой амиотрофический склероз. Вторым вариантом была опухоль в позвоночнике.

”Да, я молилась, чтобы это была опухоль, потому что амиотрофический склероз — намного хуже. Кроме того, я всегда хотела быть лысой и худой (смеется). Но после исследования врач сказал, что опухоли не найдено. Это была для меня плохая новость, как взрыв! Врач сказал, что, похоже, эта та болезнь, которую вы сами предположили. Тем не менее я надеялась, что ошибаюсь, и спросила, когда будет поставлен окончательный диагноз. Врач ответил, что этот и есть окончательный. Это было в мае 2017 года. И, знаете, я поняла, что врачам самим трудно озвучить страшный диагноз. Они и сами переживают, потому что знают, что не могут помочь. Когда я вернулась из больницы домой, то мир изменился. Все цвета были яркие и светлые, все было таким ясным”.