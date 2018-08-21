21.08.2018, 12:35

РЕШЕНО: Eesti 200 станет партией и будет участвовать в выборах в Рийгикогу

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 27 pilti
Foto: Tiit Blaat

Сегодня совет политического движения Eesti 200 решил, что движение будет участвовать в выборах в Рийгикогу в 2019 году и осенью в этих целях будет создана партия.

”У нас есть видение относительно того, какие изменения нужны Эстонии в долгосрочной перспективе и что необходимо сделать для внедрения их в жизнь. Сегодня наша сильная команда решила, что готова сама воплотить их в жизнь, поскольку мы видели в ходе встреч, которые проходили у нас в течение этого лета, что наши идеи имеют большую поддержку и что другие партии на таком уровне не думают”, — сказала председатель совета MTÜ Eesti 200 Кристина Каллас.

Партия будет создана не позднее ноября.

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