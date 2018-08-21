РЕШЕНО: Eesti 200 станет партией и будет участвовать в выборах в Рийгикогу

”У нас есть видение относительно того, какие изменения нужны Эстонии в долгосрочной перспективе и что необходимо сделать для внедрения их в жизнь. Сегодня наша сильная команда решила, что готова сама воплотить их в жизнь, поскольку мы видели в ходе встреч, которые проходили у нас в течение этого лета, что наши идеи имеют большую поддержку и что другие партии на таком уровне не думают”, — сказала председатель совета MTÜ Eesti 200 Кристина Каллас.

Партия будет создана не позднее ноября.

Депутат Маргус Цахкна подтвердил в интервью ERR, что намерен присоединиться к движению. До прошлого лета Цахкна является председателем IRL.

Премьер-министр Юри Ратас пожелал новой партии успеха. ”Я считаю появление новых сил положительным фактором”, — сказал Ратас ERR, приведя в пример приход зеленых, Свободной партии, EKRE и Res Publica. "Но наряду с названием, которое обычно очень многообещающее и красивое, нужно и наполнение, нужны люди и нужны те люди, которые все это возглавят”, — отметил лидер центристов.

Ратас сказал, что потенциал у политической силы есть, но для успеха на выборах необходимо много общаться с избирателями, одних только лозунгов не хватит. Также он выразил надежду на то, что приход новых партий повысит и общую активность избирателей.