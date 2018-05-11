Решено: Больничная касса не компенсирует стоимость лекарства девушке с редким заболеванием

В пятницу Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови, передает rus.err.ee.

На этой неделе руководство Детской клиники Тартуского университета обратилось за помощью в Детский фонд и Больничную кассу: у 17-летней девушки обнаружили тяжелое заболевание, при котором нарушается процесс кроветворения.

Касса продолжает переговоры с производителем лекарства, и если удастся достичь договоренности по цене, средство сможет попасть в список препаратов, компенсируемых Больничной кассой, только со следующего года.

Больничная касса сообщила, что годовые расходы на лекарство для пациента по нынешней цене производителя составили бы более 400 000 евро, в то же время исследования, доказывающие пользу препарата, очень противоречивы, поэтому многие страны отказались от компенсации этого лекарства.

Такое же лекарство в Эстонии нужно нескольким пациентам, поэтому, по словам представителей Больничной кассы, долгосрочный договор о цене с производителем крайне необходим.

Пока не найдено решение финансирования лекарства, с помощью пожертвований лечение девушки поддерживает Детский фонд клиники ТУ, сообщил фонд на днях.