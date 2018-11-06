Решение проблемы со зловонием в Ласнамяэ? Асфальтный завод перешел на дизельное топливо, но запах исчезнет лишь через неделю

Руководитель бюро Инспекции окружающей среды в Харьюмаа Неэме сказал, что если из исследования выяснится, что интенсивность запаха превышает установленный уровень, то инспекция сможет обязать предприятие внедрить программу по уменьшению запаха.

Заводу выдано разрешение на загрязнение воздуха, которое позволяет ему выделять в воздух определенный объем загрязняющих веществ. До сих пор контроль не выявил нарушений. Для завода также установлен и уровень выделения запаха, который составляет 15% ощутимого запаха в год.

Касс добавил, что с понедельника владелец владелец завода Verston Ehitus OÜ перешел с использования сланцевого масла на дизельное топливо, что должно было уменьшить запах.

"Однако кажется, что мгновенных результатов не дало. Вчера также поступила пара десятков жалоб от жителей, и раздражение запахом подтвердили и побывавшие на месте инспекторы" — признал Касс. Он надеется, что это все же проблемы переходного периода.

При этом член правления Verston Ehitus Вейко Вескимяэ утверждает, что переход на дизельное топливо значительно уменьшил проблему с запахом. По его словам, первые несколько дней в системе еще есть остатки сланца, но через неделю якобы запах, присущий использованию сланца, должен полностью исчезнуть.