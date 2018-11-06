06.11.2018, 14:07

Решение проблемы со зловонием в Ласнамяэ? Асфальтный завод перешел на дизельное топливо, но запах исчезнет лишь через неделю

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rus.delfi.ee
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Vaated teletornist juuni 2016
Vaated teletornist juuni 2016Foto: Andres Putting

5 ноября, по инициативе Инспекции окружающей среды состоялась встреча с представителями асфальтного завода в карьере Вяо, горуправы и Департамента окружающей среды, чтобы обсудить возникшую ситуацию со зловонием в Ласнамяэ и возможные решения. На данный момент надеятся уменьшит запах с помощью перехода на другие топлива. Следующие шаги будут сделаны исходя из заказанного у Центра исследования окружающей среды исследования.

Руководитель бюро Инспекции окружающей среды в Харьюмаа Неэме сказал, что если из исследования выяснится, что интенсивность запаха превышает установленный уровень, то инспекция сможет обязать предприятие внедрить программу по уменьшению запаха.

Заводу выдано разрешение на загрязнение воздуха, которое позволяет ему выделять в воздух определенный объем загрязняющих веществ. До сих пор контроль не выявил нарушений. Для завода также установлен и уровень выделения запаха, который составляет 15% ощутимого запаха в год.

Касс добавил, что с понедельника владелец владелец завода Verston Ehitus OÜ перешел с использования сланцевого масла на дизельное топливо, что должно было уменьшить запах.

"Однако кажется, что мгновенных результатов не дало. Вчера также поступила пара десятков жалоб от жителей, и раздражение запахом подтвердили и побывавшие на месте инспекторы" — признал Касс. Он надеется, что это все же проблемы переходного периода.

При этом член правления Verston Ehitus Вейко Вескимяэ утверждает, что переход на дизельное топливо значительно уменьшил проблему с запахом. По его словам, первые несколько дней в системе еще есть остатки сланца, но через неделю якобы запах, присущий использованию сланца, должен полностью исчезнуть.

На встрече также обсуждались и другие возможные причины возникновения запаха: убранный с края карьера подлесок, местоположение завода и высота его трубы. Кроме того, стороны обсудили, какие меры принять, если переход на дизельное топливо не поможет.

Вескимяэ признает, что проблему можно решить, запретив производство асфальта в пределах города, но тогда возникнут новые проблемы, как нанесение урона природе, ведь материал придется везти из карьера за город, а затем обратно. Это также повысит стоимость производства, а значит и цену продукции.

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева заявила, что вне зависимости от результатов замеров управа Ласнамяэ выступает за то, чтобы во избежание повторного появления запаха весной не возобновлять работу завода в том же месте.

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