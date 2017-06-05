Решение кризиса рождаемости: в Рийгикогу обсудят вопросы суррогатного материнства

Сегодня на открытом заседании комиссия Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости совместно с заинтересованными группами обсудит вопросы, связанные с узакониванием суррогатного материнства, передает пресс-служба парламента.

”С суррогатным материнством связано множество моральных и этических вопросов. Поэтому эта тема нуждается в широкомасштабном обсуждении. На заседание комиссии мы пригласили экспертов из разных областей, чтобы вместе с ними обсудить эти вопросы”, — сказала председатель комиссии по проблеме Сирет Котка-Репинская.

По ее словам, важно обсудить, какие возможности есть у бесплодных пар стать родителями. ”Мы должны деликатно и разносторонне подойти к вопросу суррогатного материнства и найти наиболее подходящие для людей решения. При необходимости надо разработать и принять законы”, — добавила Сирет Котка-Репинская.

На заседании с докладами выступят президент Общества гинекологов Эстонии Маде Лаанпере, вице-президент Совета церквей Эстонии Меэго Реммель и руководитель службы частного права Министерства юстиции Индрек Никлус.

На заседание приглашены представители Министерства социальных дел, Канцелярии канцлера права, Совета по биоэтике Эстонии, Эстонского центра демографии Таллиннского университета, клиники Nova Vita, Тартуского университета, SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks и MTÜ Viljatusravi.

Открытое заседание начнется сегодня в 13:15 в конференц-зале Рийгикогу. Прямую трансляцию можно посмотреть в интернете на сайте Рийгикогу.

Запись можно позже посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/riigikogu.