19.07.2018, 19:34

Решение делопроизводителя: Игорь Манг открывал чакры против желания клиентки и причинил этим неудобства

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Фред Пюссь
Фред Пюссь
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Igor Mang
Igor MangFoto: Sven Arbet

Согласно обвинению в протоколе о проступке, Игорь Манг 20 апреля провел подавшей заявление в полицию женщине процедуру открытия ауры и чакр против желания женщины, что создало женщине неудобства.

Манг со своей стороны подал протест, и его защитник придерживался мнения, что производство о проступке следует прекратить. Но внесудебный делопроизводитель Равиль Хайр Аль-Дин с мнением защитника не согласился.

Делопроизводитель согласился с мнением защитника, что опубликованные в СМИ данные нельзя использовать как доказательство.

Манг в своем протесте подтвердил, что встречался с подавшей заявление женщиной, которая хотела только составить гороскоп. Согласно показаниям Манга, он предложил, что нужно было бы также освободить чакры.

Свидетельница подробно указала на обстоятельства имевших место встреч и смогла детально репродуцировать имевшие место беседы, отразив также детали, которые не были сами по себе связаны с проступком.

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Показания свидетельницы и Манга отличаются только в части обстоятельств проведения процедуры, то есть в том, шла ли речь о событии случайного характера или об умышленном ненадлежащем обращении.

Делопроизводитель посчитал, что показания свидетельницы внушают доверие, потому что указывают на жизненную правдоподобность обстоятельств. Следовательно, показаниями свидетельницы доказано, что процедура открытия чакр была продиктована целью проведения действий сексуального характера, что унизило человеческое достоинство подавшей заявление женщины.

Защитник же Манга придерживался мнения, что действия не были против желания, поскольку Манг не угрожал и не вел себя агрессивно. По мнению защитника, также отсутствуют данные, чтобы Манг мешал женщине при желании уйти.

Делопроизводитель же посчитал, что если бы Манг стал агрессивным, то речь шла бы уже о преступлении, которое предусматривает уголовную ответственность. А в данном случае речь шла о проступке, и Мангу вменили прикосновения к телу подавшей заявление женщины с сексуальным подтекстом.

По оценке делопроизводителя, Манг был обязан спросить согласия женщины на прикосновения к ее телу. Утверждение, что женщина была согласна на процедуру освобождения чакр, по оценке делопроизводителя, было перекладыванием ответственности на плечи клиентки и всего лишь оправдыванием себя.

ТОП

Исходя из обстоятельств проступка, в том числе из обнародованного СМИ поведения Манга до и после деяния и показаний свидетельницы, делопроизводитель посчитал, что Манг совершил проступок осознанно и умышленно.

Поскольку у Манга не было действующих наказаний, по мнению делопроизводителя, достаточно было наказать Манга штрафом ниже среднего размера, то есть в 96 евро. Максимальный размер штрафа был бы 1200 евро и средний — 600 евро.

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