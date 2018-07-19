Решение делопроизводителя: Игорь Манг открывал чакры против желания клиентки и причинил этим неудобства

Согласно обвинению в протоколе о проступке, Игорь Манг 20 апреля провел подавшей заявление в полицию женщине процедуру открытия ауры и чакр против желания женщины, что создало женщине неудобства.

Манг со своей стороны подал протест, и его защитник придерживался мнения, что производство о проступке следует прекратить. Но внесудебный делопроизводитель Равиль Хайр Аль-Дин с мнением защитника не согласился.

Делопроизводитель согласился с мнением защитника, что опубликованные в СМИ данные нельзя использовать как доказательство.

Манг в своем протесте подтвердил, что встречался с подавшей заявление женщиной, которая хотела только составить гороскоп. Согласно показаниям Манга, он предложил, что нужно было бы также освободить чакры.

Свидетельница подробно указала на обстоятельства имевших место встреч и смогла детально репродуцировать имевшие место беседы, отразив также детали, которые не были сами по себе связаны с проступком.

Показания свидетельницы и Манга отличаются только в части обстоятельств проведения процедуры, то есть в том, шла ли речь о событии случайного характера или об умышленном ненадлежащем обращении.