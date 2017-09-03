Решение центристов: Ольгу Иванову выкинуть из партии, Савиисаар может остаться

Собрание Центристской партии приняло заявление, согласно которому партийцы, выставившие свои кандидатуры в собрания местных самоуправлений не в списках партии, а по сути выступающие против нее, не могут находиться в рядах ЦП.

Но есть одно исключение — Эдгар Сависаар может остаться. А, например, Ольге Ивановой показали на дверь.

”Точка зрения собрания партии и предложение нашим округам и руководству такова: для дальнейшего продвижения, реализации партийной программы и сохранения доверия избирателей и членов партии те, кто выставляет свои кандидатуры против партии не могут оставаться в Центристской партии. Партии необходимо принять тяжелое, но справедливое решение по отчислению этих людей”, — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Эдгара Сависаара следует оставить в партии с учетом его заслуг перед нею и вклада в развитие Эстонской Республики.

Председатель Центристской партии Юрии Ратас согласен с отчислением из партии кандидатов, идущих на выборы, противопоставляя себя центристским кандидатам. ”По сути, эти люди сами поставили себя вне партии. Нужна ясность — избираешься в списке Центристской партии или против нее”, — сказал Ратас.