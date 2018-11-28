Решена судьба здания в центре Таллинна, принадлежащего недавно закрывшемуся театру NO99(2)
Театр NO99 объявил о завершении своей деятельности. Теперь же решилась судьба здания театра на улице Сакала в центре Талллинна.
Театр NO99 объявил о завершении своей деятельности. Теперь же решилась судьба здания театра на улице Сакала в центре Талллинна.
Было решено, что здание будет и дальше использоваться в сфере культуры под исполнительские искусства. Кто именно переедет туда или будут ли его использовать одновременно разные труппы, будет ясно в конце января.
Как сообщило Министерство культуры, мероприятия в здании запланированы вплоть до марта 2019 года, и все они состоятся. Министерство объявляет конкурс идей на тему того, как в будущем заполнить здания исполнительскими искусствами.
Зданием театра NO99 владеет целевое учреждение SA Vanalinna Teatrimaja, которое основали Минкульт, город Таллинн и SEB.
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