Решена судьба здания в центре Таллинна, принадлежащего недавно закрывшемуся театру NO99

Было решено, что здание будет и дальше использоваться в сфере культуры под исполнительские искусства. Кто именно переедет туда или будут ли его использовать одновременно разные труппы, будет ясно в конце января.

Как сообщило Министерство культуры, мероприятия в здании запланированы вплоть до марта 2019 года, и все они состоятся. Министерство объявляет конкурс идей на тему того, как в будущем заполнить здания исполнительскими искусствами.

Зданием театра NO99 владеет целевое учреждение SA Vanalinna Teatrimaja, которое основали Минкульт, город Таллинн и SEB.