Репс: теперь выражать признание работникам сферы образования будут на самом высоком государственном уровне

Вчера Рийгикогу принял разработанные Министерством образования и науки поправки в Закон об основной школе и гимназии, благодаря чему с этого года работников сферы образования станут награждать премией за дело жизни и учредят ежегодные премии и стипендии. Также начиная с нынешнего года опорные специалисты смогут ходатайствовать о подъемном пособии, сообщает Минобр.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, образование в Эстонии является одним из лучших в мире, и работники сферы образования нуждаются в большем признании.

”Мы знаем, что, согласно исследованиям, работа учителя ценится, однако следует уделять большее внимание и их признанию. Это относится и к опорным специалистам и университетским преподавателям. Я считаю, что выражение признания учителям и другим работникам сферы образования на самом высоком государственном уровне поспособствует тому, чтобы их работу ценили выше, и повлияет в том числе и на их учеников, чтобы они стали радостнее и успешнее”, — сказала Репс.

Изменения, внесенные в закон, учреждают государственные премии для поощрения учителей, преподавателей и опорных специалистов. Ежегодно будет вручаться одна премия за дело жизни, две ежегодные премии для учителей, одна премия для преподавателей и одна премия для опорных специалистов. В качестве кандидатов на получение премии за дело жизни помимо учителей, преподавателей и опорных специалистов могут быть представлены и другие работники сферы образования. Впервые премии будут вручены в октябре, на государственном гала-мероприятии ”Учитель года”.

Помимо этого теперь у учителей появится возможность ходатайствовать о стипендии. Ежегодно будут выделять до пяти стипендий для поддержки деятельности по развитию, важной с точки зрения образовательной политики. Стипендия позволит учителям, например, использовать свободный семестр для сотрудничества с университетами, отправляться за границу в целях саморазвития или принимать участие в формировании образовательной политики.

Изменения в законе также расширили круг тех, кто станет получать подъемное пособие. Учителя могут ходатайствовать о подъемном пособии начиная с 2008 года, теперь же, помимо учителей, кто впервые приступил к работе, подать заявку на пособие могут также спецпедагоги, логопеды, психологи и социальные педагоги. С изменениями в закон был также утвержден детальный порядок ходатайства, выплаты и требований о возврате подъемного пособия. Размер этого пособия сейчас составляет 12 783 евро.