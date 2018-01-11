11.01.2018, 12:10

Репс: теперь выражать признание работникам сферы образования будут на самом высоком государственном уровне

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Mailis Reps ja OECD esindajad tutvustavad OECD riikide haridusstatistikat
Mailis Reps ja OECD esindajad tutvustavad OECD riikide haridusstatistikatFoto: Madis Veltman

Вчера Рийгикогу принял разработанные Министерством образования и науки поправки в Закон об основной школе и гимназии, благодаря чему с этого года работников сферы образования станут награждать премией за дело жизни и учредят ежегодные премии и стипендии. Также начиная с нынешнего года опорные специалисты смогут ходатайствовать о подъемном пособии, сообщает Минобр.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, образование в Эстонии является одним из лучших в мире, и работники сферы образования нуждаются в большем признании.

”Мы знаем, что, согласно исследованиям, работа учителя ценится, однако следует уделять большее внимание и их признанию. Это относится и к опорным специалистам и университетским преподавателям. Я считаю, что выражение признания учителям и другим работникам сферы образования на самом высоком государственном уровне поспособствует тому, чтобы их работу ценили выше, и повлияет в том числе и на их учеников, чтобы они стали радостнее и успешнее”, — сказала Репс.

Изменения, внесенные в закон, учреждают государственные премии для поощрения учителей, преподавателей и опорных специалистов. Ежегодно будет вручаться одна премия за дело жизни, две ежегодные премии для учителей, одна премия для преподавателей и одна премия для опорных специалистов. В качестве кандидатов на получение премии за дело жизни помимо учителей, преподавателей и опорных специалистов могут быть представлены и другие работники сферы образования. Впервые премии будут вручены в октябре, на государственном гала-мероприятии ”Учитель года”.

Помимо этого теперь у учителей появится возможность ходатайствовать о стипендии. Ежегодно будут выделять до пяти стипендий для поддержки деятельности по развитию, важной с точки зрения образовательной политики. Стипендия позволит учителям, например, использовать свободный семестр для сотрудничества с университетами, отправляться за границу в целях саморазвития или принимать участие в формировании образовательной политики.

Изменения в законе также расширили круг тех, кто станет получать подъемное пособие. Учителя могут ходатайствовать о подъемном пособии начиная с 2008 года, теперь же, помимо учителей, кто впервые приступил к работе, подать заявку на пособие могут также спецпедагоги, логопеды, психологи и социальные педагоги. С изменениями в закон был также утвержден детальный порядок ходатайства, выплаты и требований о возврате подъемного пособия. Размер этого пособия сейчас составляет 12 783 евро.

Читайте также:
179 900€
Tallinn, Квартира
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
102 900€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
157 000€
Rae vald, Квартира
85 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
166 000€
Tallinn, Дача
177 900€
Tallinn, Квартира
143 000€
Tallinn, Квартира
259 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии