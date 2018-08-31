Репс: Школьный мир означает, чтобы дорога в школу была безопасной, а сама школа — местом, где спокойно

”Каждый трактует понятие Школьного мира немного по-своему, но я уверена, что в первую очередь Школьный мир для всех означает именно мир — чтобы дорога в школу была безопасной, а сама школа — местом, где спокойно и приятно находиться. Место, куда дети и учителя идут со спокойным чувством на душе. Желаю, чтобы та радость, которая сияет в глазах первоклассника, идущего в школу, не покидала его и в последующие годы”, — сказала министр.

"Желаю, чтобы в каждой семье все любили учиться и учить, и каждый день была бы возможность заниматься этим в спокойной и комфортной обстановке. Если говорить о школе, то она в первую очередь должна ассоциироваться с открытиями, новыми знаниями и умениями. Давайте вместе постараемся сделать так, чтобы и сегодняшние, и завтрашние школьники через много лет могли вспомнить хорошее о своих школьных годах”, — добавила Репс.

Договор о Школьном мире ежегодно заключают НКО Союз защиты детей, министр образования и науки, представитель города, в котором заключается школьный мир, Союз ученических представительства Эстонии и НКО Молодежное объединение Tore.

Задача школьного мира — совместными усилиями создать безопасную и дружелюбную среду для учеников, учителей, школьного персонала, родителей и других заинтересованных групп.