Репс: программу отказа от системы 60/40 в трех русских школах запустят с 7 класса в сентябре

Министр образования и науки Майлис Репс заявила в интервью "Актуальной камере", что пилотная программа, предусматривающая более гибкое преподавание школьных предметов и эстонского языка, будет запущена в сентябре этого года с 7 класса.

Речь идет о трех столичных школах, подавших в июне правительству Эстонии ходатайства о возвращении русского в качестве основного языка преподавания в гимназической ступени, передает rus.err.ee.

Изменения затронут учеников Таллиннского линнамяэского русского лицея, Таллиннской кесклиннаской русской гимназии и Ласнямяэской гимназии. Чиновники министерства проведут встречи с представителями гимназий в августе.

"В правительстве достигнута принципиальная договоренность, что пилотная программа будет запущена с сентября. Речь в первую очередь пойдет об учениках, которые отправятся в седьмой класс", — отметила Репс.

"С одной стороны, может увеличиться количество уроков эстонского языка, но не только. Мы также постараемся найти учителей, которые помогут ученикам с практикой эстонского языка после школы", — добавила Репс.