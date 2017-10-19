Репс: предотвращение интернет-издевательств — это часть безопасного школьного пути

В сентябре стартовала социальная кампания #будьсмелым, основная задача которой — заступиться за жертв кибер-издевательств и обратить внимание на актуальность проблемы. По всей стране предприняты меры по предотвращению издевательств, с 2017 года государство окажет поддержку программе, направленной против издевательств в школе, в размере 367 тысяч евро и программе по воспитанию ценностей в размере 115 тысяч евро, значится в пресс-релизе.

”В Эстонии все больше говорят о том, что травля в школе — это ненормально, она негативно влияет как на жертву, так и на агрессора и на того, кто становится ее свидетелем”, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. ”В том, что касается цифровых инноваций, мы во многом служим примером другим, но вместе с этим мы должны обращать больше внимания на предотвращение кибербуллинга. Работа по предотвращению интернет-издевательств должна быть частью безопасной школьной жизни. Как многодетная мать, я поддерживаю начинание #будьсмелым и его цель — сделать так, чтобы школьная жизнь была безопаснее и дружелюбнее для каждого ребенка, даже если в определенный момент он не находится непросредственно в здании школы”, — добавила Репс.

По словам представителей организаций, выступающих за то, что в школьной жизни не должно быть издевательств, каникулы, котороые вот-вот начнутся, должны напоминать о том, что цифровые инновации и технологические решения обеспечивают не только очевидный комфорт, но и отражают новую реальность –школьные издевательства отчасти переместились в виртуальную среду и за пределами школы жертве не всегда удается спастись от повторяющихся издевательств. Хотя с кибербуллингом сталкиваются и взрослые, статистика красноречиво говорит о том, что в Эстонии каждый четвертый ребенок подвергался кибербуллингу, а шестая часть учащихся признается, что они и сами над кем-то издевались в интернете. ”Меры по предотвращению кибербуллинга должны быть систематичными, последовательными и целенаправленными, следует опираться на проверенные программы и действия и начинать уже с детского сада”, — считает координатор проекта Союза защиты детей ”В интернете с умом” Малле Халлимяэ. ”Если мы хотим изменить что-то к лучшему, то нам не избежать открытой дискуссии на тему кибербуллинга и роста этого тренда в Эстонии, и ее можно прекрасно провести при взаимодействии государственного и частного секторов”, — добавила она.

Министерство образования и науки призывает в октябре обратить более пристальное внимание на предотвращение кибербуллинга в школах.

Стратегию обучения в течение всей жизни, которая действует до 2020 года, и меры по предотвращению травли в школы помогают претворять в жизнь организации, присоединившиеся к движению за школьный путь без издевательств, такие как Центр этики Тартуского университета, Союз защиты детей, SA Kiusamisvaba Kool, Молодежное объединение TORE, инициатива ”Минуты тишины”, Институт развития здоровья, проект ученического союза ”Терпимая школа” и проект Союза защиты детей ”В интернете с умом”.