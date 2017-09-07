Репс предлагает ввести проходной балл для поступления в гимназию

Министр образования и науки Майлис Репс считает, что в будущем в гимназию должны поступать только учащиеся со средним баллом в аттестате об окончании основной школы не ниже 3,75, а все остальные — направляться в профессиональные школы.

В настоящее время каждая гимназия самостоятельно решает, проводить ли тесты для абитуриентов, учитывать их прежние результаты в учебе или принимать в гимназию на основании собеседования, пишет rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

"Если посмотреть на порог, ниже которого молодые люди часто не заканчивают обучение в гимназии, то это (средний балл) на уровне около 3,75 или 3,8", — сказала Репс, которая предлагает ввести проходной балл вместе с повышением возраста обязательного посещения школы.

По данным Министерства образования, среди поступивших в гимназии в 2013 году 60% учащихся со средним баллом в основной школе ниже 2,5 прервали обучение в гимназии, однако более 90% тех, чей средний балл в основной школе превышал 3,5, продолжили обучение в гимназии.

По мнению Репс, выпускников основной школы со средним баллом ниже проходного следует направлять в профессиональные школы, но не прошедший в гимназию молодой человек далеко не всегда способен на этом этапе удачно определиться с выбором будущей профессии, поэтому следует внести изменения и в учебные программы профессиональных школ.