18.12.2018, 19:10

Репс — о скандале вокруг Варрак: министерство подверглось необоснованной критике

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rus.delfi.ee
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Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Sven Arbet

Министерство образования и науки покинула большая часть руководящих сотрудников, причина якобы в канцлере Теа Варрак. Однако, по крайней мере, министр Майлис Репс ценит ее высоко — недавно она выписала ей премию по результатам работы на целых 8200 евро.

"Сегодняшнее освещение темы в СМИ, якобы работа министерства ухудшилась, не отвечает действительности. Наше образование — на высоте. И у государство внесло в это свою лепту — созданием возможностей и поддержкой”, — прокомментировала Репс.

”Изменения, необходимые для прогресса, не рождаются просто так. К переменам должны быть готовы все и все, это требует напряжения, сосредоточения, желания стать лучше. Для этого надо быть требовательным — как к себе, так и к окружающим. Негодование, сопутствующее переменам, с одной стороны, неизбежно, однако, я категорически против, чтобы министерство, ежедневно хорошо выполняющее свои обязанности, называли бы организацией на гране хаоса и катастрофы. Сегодня за считанные часы большая часть управляющих высказали свое недовольство, что министерство попало под огонь необоснованной критики, высказали желание вернуть трудовой мир и поддержать в этом руководство”, — добавила Репс.

Критику, по ее словам, надо случать, но она — критика — должна быть конструктивна. "В министерстве важен каждый".

ERR сообщил сегодня, что за время нахождения Варрак на ее должности из министерства ушла большая часть руководства. Бывшие чиновники обвиняют Варрак в плохом управлении, сама же канцлер говорит о хорошей стороне ”смены крови”.

Рассказы бывших чиновников по большей части совпадают и звучат такие фразы: ”было мерзко работать, в ее отношении было много личной ненависти”, ”ее управленческие решения не системные, а эмоциональные”, ”может так сказать человеку, что тот заплачет”, ”последний раз министерство покинуло столько людей, когда оно переезжало из Таллинна в Тарту”. Последнюю мысль подтверждает и статистика.

На посту канцлера Варрак отработала почти год и девять месяцев. На 1 января можно будет сказать, что во время нахождения ее на этой должности из министерства ушли 4 вице-канцлера и руководитель школьной сети.

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