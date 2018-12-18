Репс — о скандале вокруг Варрак: министерство подверглось необоснованной критике

"Сегодняшнее освещение темы в СМИ, якобы работа министерства ухудшилась, не отвечает действительности. Наше образование — на высоте. И у государство внесло в это свою лепту — созданием возможностей и поддержкой”, — прокомментировала Репс.

”Изменения, необходимые для прогресса, не рождаются просто так. К переменам должны быть готовы все и все, это требует напряжения, сосредоточения, желания стать лучше. Для этого надо быть требовательным — как к себе, так и к окружающим. Негодование, сопутствующее переменам, с одной стороны, неизбежно, однако, я категорически против, чтобы министерство, ежедневно хорошо выполняющее свои обязанности, называли бы организацией на гране хаоса и катастрофы. Сегодня за считанные часы большая часть управляющих высказали свое недовольство, что министерство попало под огонь необоснованной критики, высказали желание вернуть трудовой мир и поддержать в этом руководство”, — добавила Репс.

Критику, по ее словам, надо случать, но она — критика — должна быть конструктивна. "В министерстве важен каждый".

ERR сообщил сегодня, что за время нахождения Варрак на ее должности из министерства ушла большая часть руководства. Бывшие чиновники обвиняют Варрак в плохом управлении, сама же канцлер говорит о хорошей стороне ”смены крови”.