Репс: нужна общественная дискуссия на тему необходимости домашних заданий

На состоявшейся сегодня в Пярну ежегодной конференции руководителей образовательных организаций министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула необходимость проведения общественной дискуссии на тему домашних заданий.

”Домашние задания — это метод обучения, который широко используется в наших школах, однако есть множество аргументов как в пользу, так и против домашних работ. Необходимо провести широкую общественную дискуссию на тему их необходимости”, — сказала министр Репс. По ее оценке, самое главное — основательно продумать, что изменится в случае, если в школах перестанут задавать домашние задания. ”Важно понять, приведет ли отказ от домашних заданий к возникновению пробелов в знаниях учеников”, — передает слова министра пресс-служба Министерства образования и науки.

По оценке Майлис Репс, самыми активными противниками домашних заданий являются родители, у которых действительно зачастую отсутствует возможность заниматься с детьми дома, большего всего сторонников их сохранения насчитывается среди школьных учителей. Министр подчеркнула, что следует найти компромисс, например ученики могли бы самостоятельно выполнять задания в школе после уроков, или следует пересмотреть учебные программы и снизить нагрузку таким образом, чтобы все важные темы успевали пройти на уроках.

Целью правительства по-прежнему остается улучшение финансирования сферы образования

Министр Репс подчеркнула важность поддержки местных самоуправлений в области образования. ”Правительство стало вкладывать в сферу образования значительно большие средства, что в первую очередь сказалось на зарплатах учителей; в числе наших приоритетов по-прежнему остается их повышение, — сказала министр Репс. — Субсидии на накладные расходы, выделяемые муниципалитетам на содержание общеобразовательных школ, вырастут в этом году больше чем на 60 миллионов евро, помимо этого до 2021 года в том же объеме будут выделены средства для увеличения зарплат педагогов детских садов”.

Центральными темами конференции стали вопросы, связанные с профессией учителя и нагрузкой директоров школ. Майлис Репс подчеркнула важность того, чтобы профессия учителя высоко ценилась обществом, а также выразила признательность тем, кто получил профессию педагога посредством приобретения дополнительного образования. По словам министра, очень важно также сотрудничество со школами и местными самоуправлениями в поиске решений для наиболее целесообразного использования уже имеющихся и дополнительных финансовых ресурсов.

Вчера и сегодня в Пярну проходила ежегодная конференция руководителей образовательных организаций, на которой участники обмениваются опытом и находят новые идеи для развития образования.