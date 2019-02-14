Репс: новый словарный портал поможет нам всем улучшить свое знание языка

”Получать информацию о словах теперь удобно и посредством мобильного телефона, особенно это должно понравится нашей молодежи, которые умеют использовать технологии для очень разных целей, надеемся, что на этот раз для изучения языков, — сказала Майлис Репс. — Новый портал Sõnaveeb определенно станет подспорьем для каждого, кто изучает языки, и полезен каждому из нас, чтобы мы могли улучшать свое знание языка и проверять, правильно ли мы используем слова”.

Министр поблагодарила составителей портала и отметила, что особого внимания заслуживает тот факт, что портал Sõnaveeb появился именно тогда, когда мы отмечаем год эстонского языка, в честь того, что сто лет назад эстонский язык приобрел статус государственного. ”Цифры, конечно, не могут дать полного представления о том, какая огромная работа была проделана, однако следует все же упомянуть, что на портале Sõnaveeb сейчас порядка 130 000 эстонских и почти 70 000 русских слов и выражений”, — добавила Репс.

На портале Sõnaveeb собрано очень много информации: новые слова и выражения, объяснения, примеры использования, родственные слова, склонение и спряжение, эквивалентные выражения в русском языке, игра слов. Можно также послушать произношения эстонских слов — за это отвечает специально созданный Институтом эстонского языка синтезатор речи. Портал планируется постоянно развивать и дополнять.

Презентация словарного портала прошла сегодня в Институте Эстонского Языка. Портал подготовили Институт эстонского языка в сотрудничестве с OО TripleDevi.