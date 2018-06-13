Репс: дошкольное образование должно быть доступно каждому ребенку

”В процессе дошкольного образования закладываются основы, определяющие будущее ребенка. Для того, чтобы по возможности все дети могли идти в школу на равных условиях, мы должны начать заниматься ими как можно раньше, и уделять особое внимание детям из малообеспеченных семей. Инвестиции в дошкольное образование помогут в будущем сократить отставание детей в развитии и предотвратить возможные социальные проблемы, — сказала министр Майлис Репс. — Мы предлагаем в будущем сделать дошкольное образование обязательным, и дети смогут бесплатно ходить в детский сад 20 часов в неделю. Хорошие родители, которые занимаются с детьми дома, не должны беспокоиться — эта возможность сохранится и в дальнейшем. Так как это серьезное изменение, то и подход к его разработке будет целостным, это не произойдет в одночасье”.

В последние годы в среднем в детский сад не ходит порядка десяти процентов детей дошкольного возраста. ”Каждый ребенок имеет равное право на получение хорошего образования и задача государства это обеспечить. Слишком много детей остается в стороне, для Эстонии значение имеет каждый ребенок”, — сказала Репс.

Выучить эстонский язык в раннем возрасте

”Дошкольный возраст — наилучший период для изучения иностранных языков и для того, чтобы улучшить уровень владения эстонским языком среди детей из русскоязычных семей или семей с другим родным языком. Для этого мы планируем дополнить учебную программу и создать в детских садах дополнительные места для учителей эстонского языка, по одному в каждую русскоязычную группу. Важно, чтобы дети получили достаточную подготовку для того, чтобы при желании пойти учиться в школу с эстонским языком обучения,” — сказала Репс.

Сейчас почти половина русскоязычных детей учится в группах языкового погружения или ходит в эстонский детский сад. Из тех, кто ходил в русскоязычный детский сад, в основную школу с русским языком обучения идет 82 процента детей, из тех, кто ходил в группу языкового погружения — 52 процента.

Население поддерживает идею расширения практики обучения эстонскому языку — почти 80 процентов как эстоноязычных, так и русскоязычных жителей считает, что начинать учить эстонский язык нужно в уже детском саду. Основным препятствием до сих пор было недостаточное количество педагогов, владеющих эстонским на очень хорошем уровне, в русскоязычных детских садах и группах языкового погружения.

Дополнительные рабочие места для учителей эстонского языка в детских садах будут созданы в период с 2019 по 2022 год. Планируется сделать так, чтобы в каждой русскоязычной группе был учитель эстонского языка, средства на это предусмотрены в государственной бюджетной стратегии. Персоналу детских садов будет предоставлена возможность проходить дополнительное обучение и использовать современные учебные материалы. Основной целью является поддержка учителей эстонского языка русскоязычных детских садов в профессиональном развитии, чтобы по окончании детского сада дети владели эстонским на уровне А1.

Особое внимание — учебным программам и подготовке к школе

Законопроект предполагает также изменения в государственную программу для дошкольных учреждений, в которой будут описаны ключевые компетенции, связанные с целями учебно-воспитательной деятельности и результатами развития детей.

В закон о дошкольном образовании будут внесены цели организации обучения для детей в возрасте до 3-х лет и в возрасте от 3-х до 7-ми лет. По плану у местных самоуправлений появится обязанность вести учет детей, проживающих на их территории, не с семи лет, как прежде, а уже с трехлетнего возраста. Помимо этого дети, которые находятся на домашнем обучении, смогут как минимум раз в год вместе с родителями ходить на развивающую беседу в местный детский сад. Таким образом будет обеспечена помощь в подготовке детей к школе.