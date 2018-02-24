РЕПОРТАЖ С ПОКАЗА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ: Спартанские условия в БТР, красная кнопка и знаменитый Patriot

Корреспонденты Delfi ознакомились с военной техникой, которая была представлена на площади Вабадузе после парада по случаю 100-летия Эстонской Республики.

Военный парад по случаю Дня независимости, особенно в такую погоду, лучше смотреть в телевизионной трансляции. Обзор с нескольких точек, комментарии специалистов, без толкотни и суеты.

Но по его окончании многие любители военной техники устремляются на площадь, чтобы все посмотреть и потрогать. Вместе с ними на выставке образцов вооружений побывали и корреспонденты Delfi.

На выставке техники можно было увидеть боевые машины пехоты CV9035EE, бронетранспортеры Sisu XA-188, британские танки Challenger, боевые машины пехоты Warrior, саперные танк Trojan и самоходную артиллерийскую установку AS90, 155-мм и 122-мм гаубицы, зенитную установку ЗУ-23-2, зенитно-ракетный комплекс Mistral, противотанковые комплексы Milan и Javelin, 120-мм миномет и мобильный радар Ground Master 403.

И, конечно, американский ПЗРК Patriot, прибывший в Эстонию буквально накануне Дня независимости.

Смотрите также фото с военного парада.