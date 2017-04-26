РЕПОРТАЖ DELFI C НЕБА: Дозаправка в воздухе новейших истребителей. Как это происходит?

Во вторник в Эмари прибыли новейшие истребители США марки F-35. Важной частью их длительного перелета была дозаправка в воздухе. Как именно это происходило — смотрите и читайте ниже.

В четыре утра я проснулся в Англии, в городке Милденхолл. Оттуда — два часа на автобусе до одного из важнейших аэропортов страны — ”Станстед”. В городишке размером с Кейла — аж две авиабазы. На одной из них я в данный момент нахожусь.

Мы договорились о встрече у ворот авиабазы, расположенной на окраине города. ”В 5:30 будь на месте”, — прозвучал ”приказ”. ”Без тебя или с тобой — летим в любом случае”.

Наспех одеваюсь, глотаю растворимый кофе и выдвигаюсь на базу. Время — 4 часа и 25 минут. От отеля дотуда — 4 километра. На улице еще темень. Птички поют. До рассвета еще час.

Шагаю по безлюдному британскому городку, дохожу до окраины и сворачиваю на дорогу, что ведет на базу. Светает. Слышен рокот авиамоторов. На огромной площадке стоят несколько самолетов-заправщиков.

Самолет, на который спешу, создан для дозаправки в воздухе новехоньких истребителей американских ВВС F-35 Lightning II. Они приземлятся в Эстонии, в Эмари. Истребители эти ”кушают хорошо”: по неподтвержденным данным, за 300 км пути расходуется тонна топлива. Потому их надо периодически заправлять в воздухе.

В дверях авиабазы меня встречает пресс-офицер — молодая блондинка по имени Алексис. В этот же момент прибывает и съемочная группа CNN. Они еще не в курсе, куда мы летим. Проходим проверку безопасности и направляемся во внутренние помещения.

А позже — все вместе — на автобус, который отвезет нас к серому Stratotanker. KC-135, или Stratotanker — самолет-заправщик, изобретенный еще в 50-е годы прошлого века. Способен обслуживать все военные самолеты. Его иллюминаторы — четыре ”дырки” размером чуть больше монитора.

В 8:10 мы оторвались от земли. В кабине — ужасный рев, сидим ”по-спартански”: все просто и практично, как оно обычно и бывает в мире войны: никаких удобств. Час спустя после взлета подходит ко мне пресс-офицер Алексис со слегка желтоватым цветом лица: она не переносит тряски. А, признаться, трясет машину очень даже прилично. ”Сейчас произойдет первая дозаправка”, — сообщает мне она. Я ползу на свое место в хвосте. Да, именно ползу: на животе.

Раздаются удивительные звуки: шипение, завывание, свист. В иллюминаторе появился новехонький истребитель: все ближе и ближе. Оператор дозаправки делает свою работу: засовывает длинную, метров 10-15, трубку в ”спину” истребителя. И топливом наполняют машину стоимостью почти 100 миллионов долларов.

Наблюдаю из заправщика за лицом пилота истребителя. Вижу, взял с собой бутылку воды. Думаю, как человек управляет этим новомодным ”чудом техники”. В то же время насос отсоединяют от самолета. Возникает топливное облако. Тут же подоспел и второй истребитель — процедура повторяется.

Температура в салоне скачет: то холодно, то жарко. Часть солдат кимарит на нарах. Вторая смена пилотов спит. Порой что-то жуют. Один чиновник, летевший с нами, подходит ко мне и просит показать фото. Рассматривают с интересом. ”Я должен что-то стереть?” — спрашиваю. Вместо ответа — большой палец вверх: ”It´s okay”.

В 13:30 мы приземляемся в Эмари. Застывшие на прощадки аэродрома истребители F-35 кажутся какими-то неуместными. Потому что их место — в воздухе. Там они смотрятся превосходно.

Дополнение

Вчера, когда истребители США приземлились на эстонской земле, вдруг откуда не возьмись на взлетной полосе появился большой заяц или высокотехнологичный агрегат в виде похожего на зайца животного и попытался обогнать тормозящий истребитель.

Были ли это попытки российской или северо-корейской разведки исследовать тайные возможности американских истребителей, или же самец пытался продемонстрировать самке свои альфа-способности — к настоящему моменту неизвестно.