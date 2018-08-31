РЕПЛИКА | Провал бесплатного общественного транспорта в Таллинне

Количество поездок уже пять лет держится более-менее на одном уровне — 142 миллиона в год. Зато расходы на транспорт за это время возросли на 12 миллионов евро до 68 миллионов в год (+18%), городская дотация примерно на столько же.

Судя по этим цифрам, можно говорить о провале, а никак не об успехе, потмоу что несмотря на растущие расходы, привлечь в автобусы и трамваи водителей машин так и не получилось. Странно и то, что для перевозчика — фирмы АО Таллиннский городской транспорт, — похоже, число пассажиров и поездок являются побочными показателями, в отчетах деятельности предприятия уже годами об этом нет слова.

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