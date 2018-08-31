31.08.2018, 12:20

РЕПЛИКА | Провал бесплатного общественного транспорта в Таллинне

 (35)
а как вы думаете? напишите нам!
Виллу Зирнаск
Виллу Зирнаск
 
EST
Enno Tamm TLT
Enno Tamm TLTFoto: Priit Simson

Город Таллинн опубликовал свежие данные о том, в каких объемах жители пользовались услугами общественного транспорта в 2017 году. Чего эти цифры не отражают, так это успеха данной бесплатной услуги, о чем неустанно говорят центристы.

Количество поездок уже пять лет держится более-менее на одном уровне — 142 миллиона в год. Зато расходы на транспорт за это время возросли на 12 миллионов евро до 68 миллионов в год (+18%), городская дотация примерно на столько же.

Судя по этим цифрам, можно говорить о провале, а никак не об успехе, потмоу что несмотря на растущие расходы, привлечь в автобусы и трамваи водителей машин так и не получилось. Странно и то, что для перевозчика — фирмы АО Таллиннский городской транспорт, — похоже, число пассажиров и поездок являются побочными показателями, в отчетах деятельности предприятия уже годами об этом нет слова.

Уважаемые читатели Delfi! Готовы ли вы пересесть с личного автотранспорта на бесплатный общественный и чего для этого пока не хватает?

Делитесь впечатлениями в комментариях и присылайте нам ваши истории на адрес rus@delfi.ee.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Delfi, Õhtuleht и другие издания Ekspress Meedia второй раз за два дня стали жертвой кибератаки

31.08.2018
Сегодня примерно в 11:30 произошла очередная кибератака на издания Ekspress Grupp, которая закончилась приблизительно в 14 часов. Из-за атаки был и может быть до сих пор затруднен доступ к изданиям концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht).
Подробнее




ВИДЕОСЮЖЕТ | В Петербурге жестоко и подло орудует банда АУЕ-подростков: нападают со спины, избивают пожилых, громят ларьки

31.08.2018
В Санкт-Петербурге появилась банда подростков из движения АУЕ (”арестантский уклад един), которая стаей нападает на людей. Самым громким стало ЧП 24 августа, когда группа юных АУЕшников напала на петербуржцев, отдыхающих в Таврическом саду и продолжила избивать прохожих, двигаясь по городу, пишет "МК". Проблема так называемых АУЕшников затронула и Эстонию. Об этом ранее писал Delfi.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €

Ельцин предлагал Клинтону тайную сделку: сделаем так, чтобы страны Балтии и Украина не попали в НАТО

31.08.2018
Согласно документам, на саммите в Хельсинки 21 марта в 1997 году президент России Борис Ельцин предлагал президенту США Биллу Клинтону заключить тайное соглашение, согласно которому НАТО не расшириться ни в одну страну бывшего СССР.
Подробнее



ФОТО: Ночью в Ласнамяэ на улице Меэлику подожгли машину

31.08.2018
Delfi получил информацию от читателя, что в ночь с четверга на пятницу после полуночи на улице Меэлику горела машина, припаркованная под окнами жилого дома. Местные жители утверждают, что это был поджог, который, возможно, совершили подростки. Полиция иного мнения.
Подробнее