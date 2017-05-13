Репинский: премьер Юри Ратас ежедневно работает над тем, чтобы сплотить общество

По оценке депутата парламента Мартина Репинского, различные заявления и выражение собственного мнения - это нормальный процесс и никто не запрещает этого делать. Но при этом перед тем, как что-то выносить на суд общественности, нужно удостовериться в том, что это единственный верный шаг.

Репинский отметил, что на плечах Центристской партии сегодня лежит большая ответственность за руководство как крупными городами, так и государством в целом. Наш главный приоритет — оживление экономики, рост зарплат и создание рабочих мест. "Для оппозиционной Партии реформ будет лучшим подарком, если коалиция распадется и они снова смогут прийти к власти и зарубить на корню все начинания правительства Юри Ратаса. Мы не должны помогать реформистам и не должны сами себя тянуть ко дну, наша задача — поддержать нашего премьера и нашу партию, чтобы мы смогли осуществить все поставленные цели",- сказал Репинский.

Депутат добавил также, что премьер Юри Ратас, а также Центристская партия в целом сделали и делают все, чтобы объединить общество и поставить точку в этих бесконечных противостояниях, ведь в итоге у нас одна цель — чтобы наша жизнь стала лучше. "Я думаю, что крайне важный поступок наш премьер совершил во время визита в Санкт-Петербург, когда он возложил цветы в память погибших во время террористического акта в метро, и это он сделал несмотря на то, что его поступок осудили наши политические оппоненты", — отметил Репинский.

Политик отметил также, что ему жаль читать о том, что внутри партии и за ее пределами находятся те, кто хочет расколоть центристов, посеять недоверие внутри. И это несмотря на то, что намеков на это в действительности нет. "Если мы хотим, чтобы люди жили сообща, мы должны воздержаться от конфликтов на национальной почве. Центристы всегда стояли за это, как во времена Эдгара Сависаара, так и сегодня, с Юри Ратасом", — добавил Репинский.