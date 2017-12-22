22.12.2017, 21:20

Репинский посоветовал критикам ПБК извиниться перед русскоязычными жителями Эстонии

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rus.delfi.ee
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Martin Repinski talupidajate keskliidu kongressil
Martin Repinski talupidajate keskliidu kongressil Foto: Rauno Volmar

По данным социологической фирмы Kantar Emor, в ноябре этого года русскоязычный канал ПБК по-прежнему был самым популярным среди русскоязычных жителей Эстонии, его посмотрело 14,8% неэстонцев.

По мнению депутата Рийгикогу Мартина Репинского, в демократическом государстве, где существует свобода слова немыслимо, чтобы политики клеймили представителей СМИ, обвиняя их в отсутствии лояльности к Эстонии, передает пресс-служба фракции Центристской партии.

По словам Репинского, данные фирмы Kantar Emor четко показывают предпочтения русскоязычных жителей Эстонии. Он посоветовал некоторым политикам сначала думать, прежде чем разбрасываться обвинениям в адрес представителей СМИ, информирующих жителей Эстонии о происходящем в стране. ”Газеты на русском языке в Эстонии можно пересчитать по пальцам одной руки, на общественно-правовом канале ERR, до появления канала ЭТВ+, выходила лишь одна новостная передача на русском языке. В этой ситуации ПБК стабильно предоставлял информацию русским на их родном языке, не сокращая сетку вещания.” — сказал депутат Рийгикогу.

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По словам политика Мартина Репинского, если Таллинн перестанет заказывать информационные передачи на ПБК, то они скорее всего исчезнут. На ПБК останется во многом лишь приходящие из России передачи, новости и фильмы. ”Разве мы хотим таким способом ограничить получение информации третью жителей Эстонии? Я не верю в то, что некоторые политики настолько глупы, что верят, что в результате этого все массово начнут смотреть ЭТВ+.” — сказал Репинский.

Репинский отметил также, что проект общественно-правого телерадиовещания под названием ЭТВ+, финансируемый государством, пока не сумел завоевать сердца телезрителей, но при этом государство не прекращает его финансирования. ”Центристы всегда выступали за то, что информации много не бывает и чем больше в Эстонии будет русскоязычных СМИ, тем лучше. Но, по всей видимости, наши политические оппоненты не считают свободу слова столь важной составляющей нормального демократического общества, раз предлагают ликвидировать один из популярнейших телеканалов в стране.” — сказал Репинский.

В заключении Мартин Репинский отметил также, что свободное и уважающее себе государство прислушивается к мнению всего народа. ”Сегодня Эстония, наконец-то, движется к тому, чтобы нашей общество сплотилось и стало единым целым. Годами его целенаправленно раскалывали по национальному признаку и очень больно, что часть политиков по-прежнему хочет делить Эстонию на своих и чужих, клеймя людей за то, что в качестве информационного канала они выбрали ПБК.” — сказал Репинский.

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