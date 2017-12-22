Репинский посоветовал критикам ПБК извиниться перед русскоязычными жителями Эстонии

По данным социологической фирмы Kantar Emor, в ноябре этого года русскоязычный канал ПБК по-прежнему был самым популярным среди русскоязычных жителей Эстонии, его посмотрело 14,8% неэстонцев.

По мнению депутата Рийгикогу Мартина Репинского, в демократическом государстве, где существует свобода слова немыслимо, чтобы политики клеймили представителей СМИ, обвиняя их в отсутствии лояльности к Эстонии, передает пресс-служба фракции Центристской партии.

По словам Репинского, данные фирмы Kantar Emor четко показывают предпочтения русскоязычных жителей Эстонии. Он посоветовал некоторым политикам сначала думать, прежде чем разбрасываться обвинениям в адрес представителей СМИ, информирующих жителей Эстонии о происходящем в стране. ”Газеты на русском языке в Эстонии можно пересчитать по пальцам одной руки, на общественно-правовом канале ERR, до появления канала ЭТВ+, выходила лишь одна новостная передача на русском языке. В этой ситуации ПБК стабильно предоставлял информацию русским на их родном языке, не сокращая сетку вещания.” — сказал депутат Рийгикогу.

По словам политика Мартина Репинского, если Таллинн перестанет заказывать информационные передачи на ПБК, то они скорее всего исчезнут. На ПБК останется во многом лишь приходящие из России передачи, новости и фильмы. ”Разве мы хотим таким способом ограничить получение информации третью жителей Эстонии? Я не верю в то, что некоторые политики настолько глупы, что верят, что в результате этого все массово начнут смотреть ЭТВ+.” — сказал Репинский.

Репинский отметил также, что проект общественно-правого телерадиовещания под названием ЭТВ+, финансируемый государством, пока не сумел завоевать сердца телезрителей, но при этом государство не прекращает его финансирования. ”Центристы всегда выступали за то, что информации много не бывает и чем больше в Эстонии будет русскоязычных СМИ, тем лучше. Но, по всей видимости, наши политические оппоненты не считают свободу слова столь важной составляющей нормального демократического общества, раз предлагают ликвидировать один из популярнейших телеканалов в стране.” — сказал Репинский.

В заключении Мартин Репинский отметил также, что свободное и уважающее себе государство прислушивается к мнению всего народа. ”Сегодня Эстония, наконец-то, движется к тому, чтобы нашей общество сплотилось и стало единым целым. Годами его целенаправленно раскалывали по национальному признаку и очень больно, что часть политиков по-прежнему хочет делить Эстонию на своих и чужих, клеймя людей за то, что в качестве информационного канала они выбрали ПБК.” — сказал Репинский.