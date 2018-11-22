Рэпер Genka и Mesikäpp собрали на борьбу с травлей в школах около 21 000 евро

Собранные средства позволят распространить программу KiVa еще по меньшей мере на 10 школ, т. е. охватить дополнительно около 2000 учеников. Финская программа, разработанная учеными Университета Турку, уже доказала свою эффективность во множестве стран — в частности в Эстонии в школах, взявших методику на вооружение, количество случаев буллинга сократилось примерно на треть.

По словам патрона кампании Mesikäpp Хенри Кырвитса, выступающего под псевдонимом Genka, тему травли в школах он принимает близко к сердцу. В частности, сейчас Кырвитса можно увидеть в одной из ролей в новом молодежном сериале ”А почему бы и нет?!”, в котором освящается травля в школах. Рэпер прокомментировал, что травля в школах является одной из тех тем, на которые ребенку бывает сложно говорить с друзьями или родителями, поэтому многие жертвы буллинга остаются наедине со своей проблемой.

”Трата времени и энергии на травлю или на ее переживание — просто-напросто пускание потенциала на ветер. Если направить этот ресурс на увлечения или саморазвитие, на выходе мы получим молодых людей, которые более уверены в себе и обладают более широким кругозором”, — рассказал Кырвитс, почему он решил присоединиться к кампании.

Трийн Тоомесаар, исполнительный директор целевого учреждения ”Школа без травли”, прокомментировала, что полностью искоренить травлю чрезвычайно сложно, но к этому обязательно следует стремиться. В качестве положительного примера Тоомасаар привела в пример Юрискую гимназию, где за пять лет удалось снизить количество случаев буллинга примерно на треть.