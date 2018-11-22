22.11.2018, 09:10

Рэпер Genka и Mesikäpp собрали на борьбу с травлей в школах около 21 000 евро

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rus.delfi.ee
EST
Henry Kõrvits
Henry KõrvitsFoto: Hendrik Osula

При помощи неравнодушных людей рэпер Genka и Mesikäpp собрали на профилактику и искоренение школьной травли 20 777 евро. Сегодня на приуроченном к окончанию кампании торжественном мероприятии, прошедшем в Юриской гимназии, сумма была передана представителям программы профилактики травли KiVa.

Собранные средства позволят распространить программу KiVa еще по меньшей мере на 10 школ, т. е. охватить дополнительно около 2000 учеников. Финская программа, разработанная учеными Университета Турку, уже доказала свою эффективность во множестве стран — в частности в Эстонии в школах, взявших методику на вооружение, количество случаев буллинга сократилось примерно на треть.

По словам патрона кампании Mesikäpp Хенри Кырвитса, выступающего под псевдонимом Genka, тему травли в школах он принимает близко к сердцу. В частности, сейчас Кырвитса можно увидеть в одной из ролей в новом молодежном сериале ”А почему бы и нет?!”, в котором освящается травля в школах. Рэпер прокомментировал, что травля в школах является одной из тех тем, на которые ребенку бывает сложно говорить с друзьями или родителями, поэтому многие жертвы буллинга остаются наедине со своей проблемой.

”Трата времени и энергии на травлю или на ее переживание — просто-напросто пускание потенциала на ветер. Если направить этот ресурс на увлечения или саморазвитие, на выходе мы получим молодых людей, которые более уверены в себе и обладают более широким кругозором”, — рассказал Кырвитс, почему он решил присоединиться к кампании.

Трийн Тоомесаар, исполнительный директор целевого учреждения ”Школа без травли”, прокомментировала, что полностью искоренить травлю чрезвычайно сложно, но к этому обязательно следует стремиться. В качестве положительного примера Тоомасаар привела в пример Юрискую гимназию, где за пять лет удалось снизить количество случаев буллинга примерно на треть.

”Мы ежегодно проводим исследования эффективности программы во всех присоединившихся к KiVa школах и наш опыт показывает, что количество жертв травли среди учеников заметно снижается уже в первый год после внедрения программы, — рассказала Тоомесаар. — Именно потому важно, чтобы к программе могли присоединиться все выразившие соответствующее желание школы. На сегодняшний день программа профилактики травли применяется в 70 школах и других учебных заведениях, теперь же, благодаря кампании Mesikäpp, к ней смогут присоединиться еще 10 школ из разных регионов Эстонии”.

По словам Кайдо Кааре, руководителя компании Orkla Eesti, которой принадлежит кондитерская фабрика Kalev, каждый год Kalev со всей ответственностью подходит к выбору нового ”подопечного” Mesikäpp. ”Хоть разговоры о травле в школах и ходят давно, эта проблема, к сожалению, не теряет актуальности. Если каждый четвертый-пятый ребенок сталкивается в школе с травлей, это не может не иметь далеко идущих последствий. При этом сказывается травля не только на жертве, — прокомментировал Кааре. — Мы благодарим всех неравнодушных людей, которые сделали свой вклад в предотвращение травли и сокращение количества жертв травли в школах”!

Программа профилактики травли KiVa представляет собой эффективную методику профилактики травли в школах и решения случаев, которые не удалось предотвратить. С помощью программы KiVa дети учатся распознавать травлю и подходящим образом реагировать на случаи буллинга. В программу вовлечены сами ученики, учителя и родители.

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В ходе кампании ”Ole kah käpp!” кондитерская фабрика Kalev в течение двух месяцев жертвовала программе профилактики травли 2 цента с каждого проданного изделия марки Mesikäpp. В прежние годы посредством благотворительной кампании Mesikäpp поддержка оказывалась больным онкологическими заболеваниями детям при сотрудничестве с Эстонским союзом родителей детей с онкологическими заболеваниями (EVLVL), детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата совместно с Хаапсалуским неврологическим реабилитационным центром и детям с нарушением способностей слуха совместно с Детским фондом Клиникума Тартуского университета.

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