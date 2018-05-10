Реновация трамваев в Таллинне затягивается из-за проблем с чешской фирмой

По словам директора службы трамвайного движения TLT Андреса Вяэна, занимавшаяся реновацией 14 трамваев чешская фирма проделала плохую работу: отремонтировано всего 10 трамваев да и те некачественно.

Договор с чешской фирмой Cegelec был заключен 5 июля 2016 года и трамваи должны были быть переданы городу к 30 апреля этого года. ”На сегодняшний момент ситуация такая, что у нас всего 10 отреновированных трамваев, у которых мы то и дело выявляем проблемы с качеством”, — сказал Вяэн и добавил, что TLT начал востребование штрафов и первые суммы уже поступили.

По его словам, на обслуживание жителей столицы данная ситуация не повлияет, поскольку ”мы сумели отреновировать большую часть трамваев своими силами, благодаря чему имеем достаточный запас, чтобы восполнить созданный Cegelec пробел”.